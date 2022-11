Ski-Urlaub: Preis-Schock für Wintersportler! SO teuer wird es auf der Piste

Von günstig kann bei einem Ski-Urlaub nie die Rede sein. Doch sollen die Preise in der kommenden Saison für Wintersport-Begeisterte noch weiter steigen. Die Kostensteigerung für Diesel, Strom und Co. treffen auch Pisten-Betreiber.

Aber auch Hotels, Restaurants und Ski-Schulen verlangen nun mehr. Der Ski-Urlaub wird somit zu einem besonders kostspieligen Luxus, den sich kaum noch jemand leisten kann. Mit ein paar Tricks kannst du aber trotzdem noch sparen.

Ski-Urlaub wird vor allem HIER teuer

Es fängt an bei den Liften, dem Kunstschnee und endet bei den besonders beliebten Skigebieten. Teils musst du in dieser Saison 20 Prozent mehr für die Tagespässe bezahlen. In Altenberg und Schöneck zum Beispiel steigen die Sätze um zwei Euro, in Fichtelberg in Sachsen um vier. Und selbst die Frühbucherpreise sind im Vergleich zu der vergangenen Saison um drei Prozent gestiegen

Die Nachfrage ist in Österreich aktuell besonders hoch, wie „Bild“ berichtet. Vor allem im Salzburger Land, Kärnten, Tirol, aber auch Vorarlberg ziehen deshalb die Preise an. Noch würden sich die Preise unterhalb des Inflationsdurchschnitts halten. Gleiches Bild in der Schweiz, zum Beispiel in Wengen und im Berner Oberland, oder Italien.

Günstig Skifahren in Polen und Tschechien

Darum solltest du besser nach Angeboten in Polen oder Tschechien Ausschau halten, zum Beispiel im Riesengebirge Niederschlesien. In Polen gibt es die Karpacz Ski Arena (Lage Schneekoppe) oder Ski Arena Szrenica (Schreiberhau), in Tschechien das Skigebiet Spindlermühle (schneesichere Lage) und Harrachov (Anfängergebiet). In Letzterem bezahlst du für eine Woche im April für ein Doppelzimmer mit Halbpension nur 220 Euro pro Person. Zudem gibt es zehn Prozent Rabatt auf die Skischule.

Weitere Angebote unter 400 Euro pro Woche:

Ferienpark Brockenblick, Schierke, Harz (3 Sterne): Appartement mit Halbpension im März für 379 Euro pro Person

Tui Kids Club Schwanen, Baden-Württemberg (4 Sterne): Doppelzimmer inklusive Frühstück und Skipass für 342 pro Person (Kinder schlafen kostenlos im Zimmer)

Tui Suneo Krimml, Salzburg-Zell am See, Österreich (4 Sterne): Doppelzimmer mit Frühstück für 337 Euro pro Person

Bei deiner Buchung solltest du Pauschalreisen in Erwägung ziehen. Weil die Reiseveranstalter diese bereits vor Monaten für – noch – günstigere Preise eingekauft haben, könnte sich es sich für dich lohnen. Angebote, bei denen der Skipass oder andere Leistungen schon integriert sind, ersparen dir ebenfalls weitere Kosten.

Mehr News:

Familien können zudem davon profitieren, dass ihre Kinder bis zu einem gewissen Alter noch kostenlos in vielen Hotels übernachten. Und Tui bietet seinen Gästen die Schneegarantie. Solltest du zwischen dem 7. Januar und 25. März 2023 buchen und wegen Schneemangels 70 Prozent oder mehr der Skigebiete dort geschlossen sein, kannst du kurzfristig umbuchen. Bis zu fünf Tage vor Reiseantritt darfst du umswitchen auf ein anderes Tui-Hotel oder deinen Urlaub nach hinten verschieben, wie „Bild“ berichtet.