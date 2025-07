Will niemand mehr Urlaub an Nordsee und Ostsee machen? Es wird immer deutlicher

Ungewohntes Bild im Urlaub an Nordsee und Ostsee! Die Sommerferien sind in Deutschland in vielen Bundesländern gestartet, und natürlich gelten Nordsee und Ostsee als Magnete für Urlauber. Doch die Betriebe haben vor Ort mit echten Problemen zu kämpfen, die man als Tourist gar nicht mitbekommt.

In der Realität zeigt sich nämlich ein ganz anderes Bild, als von vielen Leuten gedacht. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.DE – und hat bei Branchenvertretern der Region nachgefragt. Das Ergebnis hat es in sich!

Will niemand mehr Urlaub an Nordsee und Ostsee machen?

„Tatsächlich sind in vielen unserer schönen Urlaubsorte noch freie Kapazitäten vorhanden“, sagt Andreas Tedsen, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) Schleswig-Holstein. Die Tourismus-Agentur Nordsee (TANO) spricht von einer Auslastung zwischen 75 und 90 Prozent – je nach Region und Zeitpunkt. Der Eindruck einer „vollen Küste“ relativiert sich also deutlich.

Auch Lars Schwarz, Präsident des DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern, bestätigt: „Schon in diesem Jahr für nächstes Jahr zu buchen, gibt es nicht mehr oft.“ Immer öfter wird sogar am selben Tag storniert – und das hat Folgen. „Das ist für uns eine Katastrophe“, so Schwarz.

Kleine Betriebe besonders betroffen

Besonders kleinere, privat geführte Betriebe geraten dabei unter Druck. Die TANO betont: „Kleinere Betriebe sind in der Regel stärker von kurzfristigen Schwankungen betroffen.“ Schwarz beschreibt, wie Urlauber Plattformen und Webseiten mittlerweile vor allem nutzen, „um kurzfristig zu schauen, was noch frei ist“.

Wer früher langfristig plante, entscheidet sich heute spontan und storniert ebenso schnell wieder. Und auch eine spürbare Konsumzurückhaltung macht zu schaffen.