Ryanair mit großer Neuerung: Fluggäste gehen auf die Barrikaden – „Skandalös!“

Kunden der irischen Fluggesellschaft Ryanair sehen sich plötzlich mit versteckten Kosten konfrontiert – und gehen auf die Barrikaden! Die kontroverse Regelung erfordert nun, dass Passagiere einen kostenpflichtigen Sitz buchen, um ihren elektronischen Boardingpass zu erhalten. Auch andere Billig-Airlines stehen in der Kritik, da anfänglich niedrige Preise oft von unerwarteten Gebühren im Buchungsprozess begleitet werden.

Erst kürzlich stellte Ryanair einen neuen Rekord auf – mit möglicherweise gravierenden Folgen für Deutschland (>>> hier mehr dazu) in der Zukunft. Die aktuell neu eingeführte Vorschrift von Ryanair sorgt aber schon jetzt für Unmut, da sie Passagiere zwingt, einen Sitzplatz kostenpflichtig zu reservieren, um im Voraus einen digitalen Boardingpass zu erhalten. Wer im Zuge der Online-Buchung keine Sitzplatz-Reservierung kauft, erhält auch keinen digitalen Boardingpass und muss sich vor dem Abflug am Flughafen-Schalter mitunter lange anstellen, um eine Papier-Variante zu erhalten.

Ryanair drängt Kunden zur Sitzplatz-Reservierung

Vorerst betrifft die Änderung Großbritannien. Dortige Kunden äußern Empörung. Einige, so etwa X-Nutzer „Ell To Pay“, bezeichnen die Regelung als „skandalös“. Die zusätzlichen Kosten für einen Sitzplatz variieren zwischen umgerechnet 9 und 22 Euro. Wer sich weigert zu zahlen, muss am Flughafen für einen ausgedruckten Boardingpass anstehen, was zu weiteren Unannehmlichkeiten führt.

Einige Nutzer argumentieren, dass diese Vorgehensweise nicht nur kundenfeindlich, sondern auch umweltunfreundlich ist. Denn Passagiere werden dazu drängt, für digitale Bordkarten zu zahlen oder sich Papier-Karten ausstellen zu lassen, die nach kurzer Nutzung in Müll landen. Ryanair erhebt auch Gebühren für Passagiere, die den Check-In am Flughafen nutzen, und zwar bis zu 55 Pfund.

Ein Sprecher von Ryanair verteidigt die Regelung und betont, dass Passagiere die Wahl haben, einen Sitzplatz selbst auszuwählen oder kostenlos einen zufälligen Platz zugewiesen zu bekommen. Jedoch äußert sich das Unternehmen nicht zu dem Vorwurf, dass Passagiere faktisch gezwungen sind, für eine digitale Bordkarte zu zahlen.

Trotz der Empörung einiger Kunden berichten andere, dass sie ihre elektronische Bordkarte nach wie vor ohne Mehrkosten erhalten können. Ein X-Nutzer schlägt vor, gegen die versteckten Gebühren vorzugehen, indem man einfach aufhört, mit Ryanair zu fliegen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.