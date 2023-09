Ryanair bricht Rekord – für deutsche Urlauber bedeutet das nichts Gutes

Wer an günstige Flüge denkt, dem kommt direkt eine Fluggesellschaft in den Sinn: Ryanair. Die irische Billig-Airline befördert jährlich Millionen von Fluggästen weltweit – und das meist zum Spottpreis.

Erst kürzlich sorgte Ryanair mit einer Nachricht am Flughafen Köln/Bonn für Furore! Denn ab Winter steuert man hier ein neues und bei Passagieren nach Hörensagen beliebtes Flugziel an. Aber schnell machte sich bei Kunden Unmut breit. Was dahinter steckt, kannst du hier nachlesen.

Doch nun sorgt die Fluggesellschaft erneut für Wirbel. Werden in Deutschland bald keine Günstig-Tickets mehr angeboten?

Ryanair genießt krassen Aufschwung

Die Corona-Krise hatte die Reisebranche schwer getroffen. Das hatten nicht nur Reiseveranstalter und Hotels, sondern auch die Airlines zu spüren bekommen. Sämtliche Bereiche mussten sich aus der Krise regelrecht wieder herauskämpfen. Bei dem ein oder anderen hinterließ das Spuren.

Während zahlreiche Mitbewerber wie SunExpress Deutschland, Thomas Cook Aviation oder Air Italy 2020 vom Markt verschwanden, trug Ryanair scheinbar noch nicht mal ein blaues Auge davon. Denn im August 2023 stellte die Fluggesellschaft einen neuen Passagierrekord auf. Satte 18,9 Millionen Menschen wurden im Vormonat durch die Lüfte geflogen – das sind rund 12 Prozent mehr als noch 2022. Zum Vergleich: Im August 2019 beförderte Ryanair gerade mal 14,9 Millionen Fluggäste. Doch für deutsche Kunden hat der neue Rekord jetzt Konsequenzen.

Billig-Airline braucht „Deutschland nicht“

Denn wie die Airline laut „Reuters“ angibt, ist sie bei ihren „langfristigen Wachstumszielen nicht auf Deutschland angewiesen.“ Der Grund seien zu hohe Kosten und Gebühren. Ryanair-Chef Eddie Wilson drückte es sogar noch drastischer aus: „Wir brauchen Deutschland nicht, da wir breit aufgestellt sind.“

Was das konkret für deutsche Passagiere bedeutet, ist noch nicht bekannt. Doch Ryanair-Kunden sollten sich für das Schlimmste wappnen, damit die Enttäuschung am Ende nicht zu groß wird.