Rewe: Kunde entdeckt dieses Kassenbon-Detail – „Riecht nach Betrug“

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Was ist denn da bei Rewe auf dem Kassenzettel passiert? Da scheint sich doch ein Fehler eingeschlichen zu haben...

Es geht um Einkäufe bei Rewe, ein Payback-Gewinnspiel und die dazugehörigen Lose.

Rewe: Da waren die Kunden aber irritiert! Es scheint, als hätte sich ein Fehler auf dem Kassenzettel eingeschlichen zu haben. Foto: imago images/Marc Schüler

Rewe: Kunden-Ärger um Gewinnspiel-Codes

Auf der Facebook-Seite von Rewe veröffentlichte ein Kunde ein Foto von zwei Bons, die er nach seinem Einkauf erhalten hatte. Dabei handelte sich es sich um zwei sogenannte Superlose, die Payback-Kunden nach Einkäufen derzeit regelmäßig erhalten.

Auf diesen Superlosen ist ein Code eingetragen, den die Kunden anschließend auf der Homepage von Payback angeben können, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Was den Rewe-Kunden bei seinen beiden Losen so störte: Auf beiden Losen war der gleiche Gewinnspiel-Code angegeben.

Rewe-Kunde: „Wem fällt was auf?“

„Wem fällt was auf“, schrieb er: „Wie kann man bitte zwei Mal den selben Supercode bekommen und dann erscheint bei der Eingabe die Meldung ‚Der eingetragene Code ist bereits eingelöst‘?“

Der Kunde hatte in verwirrendes Detail auf seinem Kassenzettel bemerkt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Paul Zinken

Der Rewe-Kunde hat eine schlimme Vermutung: „Das riecht doch nach Betrug.“

Ein anderer Kunde sprang ihm umgehend zur Seite. „Ich bin gerade bei Rewe gewesen und habe diesen Code erhalten“, schrieb er und veröffentlichte ein Foto eines Bons, das den gleichen Code zeigt: „Rewe, erklärt mir das bitte.“

Payback antwortet den Rewe-Kunden

Die Erklärung ließ nicht lange auf sich warten und zeigt, dass es sich bei den Codes weder um Betrug noch um einen Fehler handelt. „Bei diesen Codes handelt es sich um Tagescodes“, ließ Payback wissen: „Diese Codes sind identisch und können pro Kunde jeweils für diesen Tag nur einmal eingegeben werden.“

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Das Unternehmen stellt klar: „Es handelt sich hierbei um keine Nieten oder einen technischen Fehler.“

Payback teilt weiter mit: „Bitte beachten Sie, dass der Glückscode quasi eine Eintrittskarte zum Superlos-Gewinnspiel ist und gleiche Codes keine Benachteiligung darstellen. Weitere Information dazu finden Sie in unseren Teilnahmebedingungen und auf unserer Aktionsseite.“ (dhe)

