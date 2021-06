Rewe, Edeka und Co. müssen sich auf starke Konkurrenz in der Branche der Lebensmittel-Lieferdienste gefasst machen! (Symbolbild)

Rewe, Edeka & Co.: Neue Konkurrenz für Supermärkte und Discounter! Dieses türkische Unternehmen plant den Deutschland-Start

Rewe, Edeka und Co. müssen sich auf starke Konkurrenz in der Branche der Lebensmittel-Lieferdienste gefasst machen!

Ein türkisches Unternehmen will in Deutschland durchstarten und Rewe, Edeka und Co. den Kampf ansagen!

Rewe, Edeka und Co.: Neuer Lieferdienst geht in Deutschland an den Start

Mit Picnic (Niederlande) und Rohlik (Tschechien) haben bereits einige ausländische Lieferdienste in Deutschland Fuß gefasst. Jetzt soll der türkische Anbieter Getir dazukommen – passenderweise in Pandemie-Zeiten, in denen Online-Lieferdienste für Lebensmittel besonders boomen.

Das Logo des Lieferdienstes „Getir“ Foto: icture alliance / AA / Ali Balikci

In wenigen Wochen sollen die ersten violetten E-Roller des Unternehmens in Berlin Lebensmittel ausliefern. Das ambitionierte Versprechen des Lieferdienstes: Innerhalb von zehn Minuten nach der Bestellung sollen die Lebensmittel schon beim Kunden sein.

Und die Pläne von Getir sind nicht weniger ehrgeizig, wie „Chip“ berichtet: In nur zwei Jahren will man in zehn deutschen Städten (unter anderem Berlin, Stuttgart, Köln und München) aktiv sein und Marktführer werden.

Getir ist bereits in Big Player in der Türkei

In der Türkei ist Getir bereits einer der wichtigsten Namen in der Branche. Das Unternehmen liefert neben Lebensmitteln auch Speisen von Restaurants und Snacks von Metzgern, Kiosken oder lokalen Bäckereien aus.

Getir hat sich für seinen Deutschland-Start extra den ehemaligen Manager von Deliveroo, Simon Rötter, an Bord geholt. Aktuell kommt das türkische Unternehmen auf eine Firmenbewertung von rund 2,2 Milliarden Euro. (at)