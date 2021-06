Rewe-Kundin hat dringende Bitte – und spricht damit vielen aus der Seele: „Enttäuschung ist riesig"

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Großer Ärger bei einer Rewe-Kundin.

Immer wieder passiert der Frau dasselbe, wenn sie versucht im Online-Shop von Rewe zu bestellen. Jetzt reicht es ihr.

Rewe: Eine Kundin wird herbe von dem Supermarkt enttäuscht und danach nur eine Bitte. (Symbolbild) Foto: imago images/Steinach

Rewe: Online-Shop hat großen Haken für User

Schon vor dem Lockdown haben viele Menschen das Angebot von Rewe für sich entdeckt, nicht nur bei Amazon sondern auch bei Rewe, Lidl und Co. online Ware zu bestellen.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Doch gibt es anscheinend einen Haken, wenn man im Online-Shop von Rewe bestellt, wie eine Kundin jetzt auf die harte Weise lernen musste.

Rewe-Kundin ist nur enttäuscht als DAS mit ihrer Bestellung passiert

Eigentlich wollte sie nur pinke Badepantoletten von Adidas bestellen, schreibt die Frau in einem Facebook-Post. Sie hätte sich auch bereits richtig darauf gefreut.

Doch nur zwei Tage nach der Bestellung bekommt sie eine bittere Nachricht. In einer Mail schrieb Rewe ihr, dass die Pantoletten leider nicht lieferbar sind. „Die Enttäuschung ist riesig“, schreibt die Kundin.

Rewe: Frau hat klare Forderung an den Supermarkt

Was sie nicht verstehen kann, ist, warum Rewe nicht direkt auf der Produkt-Seite angibt, wenn Artikel nicht lieferbar oder ausverkauft sind. „Sei doch so nett ,wenn Produkte von euch zur zeit nicht mehr lieferbar sind“, fordert die Frau in ihrem Post.

Damit könnte man nicht nur ihr, sondern auch vielen anderen Verbrauchern das Online-Shopping-Erlebnis bei Rewe schöner gestalten. Da ist sich die Userin sicher.

Rewe zeigt Verständnis für Kunden-Ärger

Auch Rewe zeigt Verständnis für die Kundin. In einer Antwort heißt es: „Wir können deinen Unmut verstehen. Es kann passieren, dass einzelne Produkte systembedingt zwischenzeitlich doch nicht mehr verfügbar sind, weil die Nachfrage größer war als geplant.“

Auf den Vorschlag der Frau wird in der Antwort jedoch nicht eingegangen. Da heißt es lediglich: „Danke für dein Feedback.“