Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe: Kunde will mit Bargeld zahlen – doch der Supermarkt verweigert die Annahme!

An der Kasse zu stehen und kein Geld dabei zu haben ist peinlich. Noch unangenehmer wird es, wenn der Kunde zwar Geld dabei hat – dieses aber nicht angekommen wird. Das ist jetzt einem Kunden bei Rewe passiert.

Denn Rewe hat sein Zahlungsmittel einfach nicht akzeptiert. Via Facebook machte dieser Kunde seinem Ärger Luft.

Rewe: Supermarkt akzeptiert Zahlungsmittel nicht

Als Bastian an die Rewe-Kasse kam, packte er sein Portemonnaie aus und zückte einen 500-Euro-Schein. Doch die Kassiererin winkte ab, dieses Zahlungsmittel wollte sie nicht akzeptieren.

Bei Facebook teilte der Kunde seine Geschichte: „Aussage an der Kasse: ‚Den nehmen wir nicht, nur die Bank nimmt den‘“.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

Über die Angebote kannst du dich regelmäßig im Prospekt informieren

Rewe gibt es auch online

Das sorgt bei ihm für Unverständnis: „Bitte was, ich bekomme von der Bank den 500er und darf damit nirgends bezahlen und bringe ihn dann wieder zur Bank. Wozu gibt es den denn?“

Die Reaktion von Rewe: „Hallo Bastian, sprich gerne die Marktleitung darauf an. Sie erklärt dir die Hintergründe dazu. Viele Grüße, Martin vom REWE Team.“

Rewe: Das steckt hinter dem Bargeld-Problem

Schon 2019 wurde der 500-Euro-Schein abgeschafft, die Europäische Zentralbank gibt diesen Schein nicht mehr raus. Als Grund gab die EZB Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit an. Laut einer Statistik von Februar 2021 sind noch über 400 Millionen 500-Euro-Scheine im Umlauf.

Mehr zu Rewe, Penny und Co.:

Der 500-Euro-Schein ist als Zahlungsmittel weiterhin gültig. Grundsätzlich kann damit bezahlt werden, allerdings können Geschäfte den 500-Euro-Schein ablehnen. Ein Grund dafür könnte beispielweise fehlendes Wechselgeld oder eine Unverhältnismäßigkeit zwischen Preis und Bezahlung sein.

Es gibt auch einige Geschäfte, die ihre Kunden mit Schildern darauf hinweisen, dass sie keine 500-Euro-Scheine annehmen.

