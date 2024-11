Rewe: Nach Dubai-Schokoladen-Hype – Supermarkt sorgt für nächste Kunden-Hysterie

Es ist schon ein wenig verrückt, wie groß der Hype um die Dubai-Schokolade geworden ist. Die beliebte Delikatesse aus Pistaziencreme und Engelshaar-Teigfäden war zunächst bei TikTok und Co. durch die Decke gegangen und hat dann im Oktober sogar ihren Weg in die Regale von Rewe gefunden. Allerdings ist sie dort nun ständig vergriffen. Und das, obwohl ihr Preis für viele Kunden zu hoch sein dürfte.

Den Erfolg will Rewe nun weiter nutzen und baut sein Dubai-Sortiment aus. Nach der Schokolade folgen nun weitere Produkte – eins verrückter als das andere.

Rewe mit neuem Dubai-Produkt

Der Trend um die Dubai-Schokolade ebbt nicht ab. Nachdem auch Lindt seine exklusive Verkaufsstrategie in Düsseldorf, Köln und Co. erfolgreich fährt, will Rewe mit einer neuen Variation aufwarten. Einige Verkaufsleute preschen nun vor und bieten die Schoko-Geschmacksrichtung zum Beispiel auch als Croissant-Füllung an.

Doch ein Produkt sorgt jetzt beinahe ebenso für einen Aufschrei bei TikTok wie es die Schokolade zuvor getan hat. Denn bei dem ein oder anderen Supermarkt gibt es jetzt auch die Getränke-Version. Allerdings nicht so, wie du jetzt wahrscheinlich denkst.

Rewe-Novum lässt Kunden ausrasten

Es ist kein Kakao, kein Milchdrink, sondern ein Erfrischungsgetränk, das Kunden nun im Kühlregal bei Rewe finden können. Das klare Getränk ist mit Kohlensäure versetzt, kostet 2,49 Euro pro Dose und wird bisher nur von vereinzelten Märkten angeboten. Doch sind die sozialen Medien bereits voll davon.

Viele feiern das neue Getränk, anderen geht der Trend nun zu weit. Was kommt als Nächstes? Dubai-Döner?

Da sind andere Varianten schon jetzt beliebter, wie etwa die Eiscreme, die zuletzt bei einer Eisdiele in Duisburg verkauft wurde (>>hier mehr dazu). Auch andere Varianten wie die Dubai-Donuts bei der Bäckerei Jahn oder sogar die Frischkäse-Variation, die es jetzt in einem Edeka-Markt gibt, erscheinen da naheliegender.