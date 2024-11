Rewe: Erst drastische Preiserhöhungen bei beliebtem Produkt – jetzt droht sogar das komplette Aus

„Ich kann den 100-prozentigen Orangensaft nicht mehr mit anderen Säften zusammen vermarkten“, betonte Firmenchef Lars Wagner gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“. Damit meint er aber nicht, dass das beliebte Produkt nun ein eigenes Regal bei Rewe bekommt – nein, ganz im Gegenteil.

So droht das Aus in den Regalen der Supermärkte und Discounter. Dahinter stehen nicht nur (bisher) unergiebige Diskussionen, sondern auch ein drastischer Preisanstieg.

Rewe: Beliebtes Produkt kämpft mit Mehrkosten

Ob für den morgendlichen Energieschub oder zum Mixen von Cocktails – viele Kunden greifen zu den zahlreichen Fruchtsäften. Vor allem ein Produkt steht bei vielen hoch im Kurs – kein Wunder, schließlich wurde das Unternehmen bereits 1965 gegründet. Dabei hat die Firma schon viele Krisen überstanden. Doch nun könnte es zum nächsten Dämpfer kommen. Wovon die Rede ist? Von Eckes-Granini.

+++ Rewe Rückruf: Glassplitter! Von diesem beliebten Snack solltest du die Finger lassen +++

Grund dafür sind die hohen Preise – wie auch die hohen Beschaffungspreise für Obst. Vor allem Orangen und Äpfel werden laut „Handelsblatt“ im Jahr 2025 noch einmal teurer. „Wir erwarten im nächsten Jahr Mehrkosten von mehr als 100 Millionen Euro“, betonte so auch der Eckes-Granini-Chef Lars Wagner.

Hauptursache für den rasanten preislichen Anstieg von Orangensaftkonzentrat sind vor allem die Auswirkungen des Klimawandels, die in Brasilien immer wieder zu Missernten führen.

„Schauen mit Sorge auf die Situation“

Logisch, dass der Safthersteller Eckes-Granini die Preise für Säfte in Deutschland erhöhen will. Der Haken an der Sache? Der Absatz sinkt. „Als Eckes-Granini schauen wir mit Sorge auf die aktuelle Situation im Saftmarkt“, erklärte Lars Wagener auch gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“. Dabei handelt es sich um eine Preisexplosion, jener die Supermärkte wie Rewe, Edeka & Co. den von der allgemeinen Preisentwicklung gebeutelten Verbrauchern eigentlich ersparen wollen.

Mit Rewe konnte sich Eckes-Granini bislang nicht auf einen Tarif einigen, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Deshalb teilte die Supermarkt-Kette kürzlich mit, dass es in Kürze zu Lieferengpässen bei den Eckes-Granini-Säften kommen könnte.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Apropos: Auch ein anderes Kultprodukt ist plötzlich nicht mehr bei Rewe, Penny und Co. zu finden – der Grund ist traurig. Was dahinter steckt, kannst du HIER nachlesen.