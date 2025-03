Rewe: Nach Dubai-Hype – geht jetzt alles wieder von vorne los?

Der Hype um die Dubai-Schokolade lässt langsam nach, da kündigt sich schon der nächste Trend an. Wird die „Angel Hair“-Schokolade bald die Regale in den Rewe-Filialen dominieren?

Bald schafft es wohl ein neuer Trend von den sozialen Medien in die Regale der Supermärkte wie Rewe, Lidl und Co. Die neue „Angel Hair“-Schokolade begeistert, insbesondere wegen ihrer zarten hellrosa Fasern, die an Haare erinnern. Die neue Trendschokolade besteht aus Pistaziencreme, Vanille, Granatapfel und Himbeere sowie türkischer Zuckerwatte (Pismaniye).

Rewe-Kaufmann nimmt „Angel Hair“ ins Sortiment auf

Mit dem süßen Geschmack und ästhetischen Aussehen könnte „Angel Hair“ vielleicht sogar der Nachfolger der Dubai-Schokolade werden. Die neue Schokolade wurde von dem belgischen Schokoladenhersteller Tucho erfunden. Am 25. Dezember 2024 machte die rosa Schokolade ihr Debüt auf Instagram und TikTok und erhielt direkt einiges an Aufmerksamkeit.

Nicht nur Influencer waren von der neuen Schokolade begeistert, sondern auch der Rewe-Kaufmann Thomas Wurm aus Königsbrunn bei Augsburg. Nachdem er die neue Trendschokolade auf den sozialen Medien entdeckt hat, kündigte er sofort an, dass sie bald auch in den Regalen seines Rewe-Marktes zu finden sein wird.

Jedoch hat sich Wurm dazu entschlossen, die „Angel Hair“-Schokolade nicht bei dem Erfinder Tucho zu bestellen, sondern bei dem österreichischen Hersteller Ritonka. Dieser bietet das Produkt mit brauner Vollmilchschokolade an, worüber sich bald auch die Kunden von Wurms Rewe freuen können. Gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ hat Wurm keinen Kommentar zu dem Preis und der Stückzahl der bestellten Schokolade gemacht.

Schokolade wird für 19 Euro verkauft

In dem Onlineshop von Ritonka wird eine 170-Gramm-Tafel der „Angel Hair“-Schokolade jedoch für 19 Euro angeboten. Zusätzlich kommen noch 10,80 Euro für den Versand und die Mehrwertsteuer, also ein Gesamtpreis von 30 Euro. Immer noch deutlich teurer als die herkömmliche Rewe-Schokolade, aber trotzdem etwas billiger als die Dubai-Schokolade. Als die Trendschokolade erstmals auf dem Markt erschienen ist, kostete eine 100-Gramm-Tafel durchschnittlich 20 Euro.

Ob die „Angel Hair“-Schokolade wirklich der neue Hype nach dem Dubai-Trend wird, bleibt abzuwarten. Auf dem Instagram-Account des belgischen Herstellers Tucho scheint die rosa Schokolade mit Fasern jedenfalls schon Anklang zu finden. Ob der Trend jedoch über die sozialen Medien hinausgeht, wird man erst erfahren, wenn die Schokolade ihren Weg in die Regale von Rewe gefunden hat.