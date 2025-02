Lidl verkündet Preis-Hammer – aber Kunden sollten unbedingt das Kleingedruckte lesen

Gute Nachrichten für alle Lidl-Kunden, denn das Unternehmen kündigt an, dass ausgewählte Produkte im März deutlich reduziert werden. Jedoch sollten Kunden eine Sache beachten, denn es gibt für den Rabatt eine Bedingung.

Im März gibt es ein besonderes Angebot von Lidl. In einer Pressemitteilung teilt das Unternehmen mit, dass sich die Kunden über 10 Prozent Rabatt auf über 200 Bio- und Bioland-Artikel freuen können. Damit werden die Obst- und Gemüseartikel, Joghurt und auch Haferflocken in allen Filialen des Discounters im März deutlich reduziert.

„Ausbau des Bio-Sortiments ist eines der Hauptziele“

Es gibt jedoch eine Bedingung für den Rabatt, die man beachten sollte. Das Angebot ist nur für Kunden verfügbar, welche die App des Discounters, Lidl Plus, nutzen. Wer die digitale Kundenkarte von Lidl bisher nicht genutzt hat, für den ist das neue Angebot im März jetzt eine gute Gelegenheit, um diese auszuprobieren.

+++ Ikea kooperiert mit Aldi in der Schweiz – auch bald in Deutschland? +++

Mit dem neuen Angebot erfüllt Lidl den Wunsch der Kunden, Bioprodukte zu günstigen Preisen anzubieten. Der Discounter will mit der Rabatt-Aktion neue Kunden von den Bioprodukten überzeugen und sie einladen, diese selbst auszuprobieren.

+++ Edeka, Penny & Co.: Kunden tun es immer wieder – und verstoßen gegen wichtige Regel +++

In Deutschland werden Bio-Lebensmittel und -Getränke immer beliebter. Laut dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) ist der Umsatz mit Bioprodukten landesweit deutlich gestiegen. Alleine im Jahr 2024 konnte sogar eine Umsatzsteigerung von 5,7 Prozent festgestellt werden. Durch die neue Rabatt-Aktion will Lidl jetzt noch mehr Kunden von den Bioprodukten überzeugen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, ist „der Ausbau des Bio-Sortiments (…) eines der Hauptziele von Lidl in Deutschland“.

Lidl: Seit 2018 Kooperation mit Bioland

Christoph Graf, der Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung, erklärt: „Mit unserer Rabatt-Aktion im Bio-Sortiment zahlen wir auf unser Ziel ein, die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung aktiv mitzugestalten. Daher ist es uns ein Anliegen, Bioprodukte erschwinglicher zu machen und unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, sich bewusst zu ernähren.“

Im Sortiment von Lidl werden seit über 15 Jahren Bio-Lebensmittel und Produkte angeboten. Um den Kunden ein noch besseres Angebot zu ermöglichen, gibt es seit 2018 eine Kooperation mit dem Anbauverband Bioland. Damit möchte Lidl einen entscheidenden Beitrag leisten, um Bioprodukte durch günstige Preise für jeden zugänglich zu machen.