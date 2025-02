Aldi, Rewe & Co: Kunden blicken auf Backwaren – ihr Urteil ist eindeutig: „Wirklich traurig“

Wer seinen Lebensmittel-Einkauf bei Aldi, Rewe & Co. durchführt und „Brot“ oder „Brötchen“ auf seiner Einkaufsliste stehen hat, der kann diese Punkte direkt im Discounter oder Supermarkt abhaken. Vorgeschnitten und abgepackt im Regal, oder mit der Greifzange die frische Ware in der Backwarenabteilung schnappen – Kunden haben die Qual der Wahl.

Ein gesonderter Abstecher zum Bäcker des Vertrauens ist also nicht zwingend nötig, wenn man sowieso schon bei Aldi, Rewe & Co. unterwegs ist. Doch inwiefern kann die Supermarkt-Backwarenabteilung qualitativ mit einer traditionellen Bäckerei mithalten? Kundenzahlen und Produktmenge unterscheiden sich ja schließlich enorm – da könnte man meinen, dass im hektischen Alltagsbetrieb eines Supermarktes oder unter den billigen Discounter-Preisen dann am Ende die Qualität leidet.

Ein Thema, das von vielen Kunden auch auf Social Media diskutiert wird – jedoch mit teilweise äußerst überraschenden Ansätzen.

Aldi, Rewe & Co: Wirbel um Backwaren

So schreibt ein Supermarkt-Kunde beispielsweise auf X (ehemals Twitter), dass er die Produkte in den Backwarenabteilungen der großen Einzelhandelsketten qualitativ hochwertiger einschätzt als die Ware aus der Bäckerei. „Es ist wirklich traurig, dass mittlerweile die Backwaren bei Aldi, Lidl und Rewe einfach besser sind als beim lokalen Bäcker“, kritisiert er. „Ich unterstütz ja gerne lokale Bäcker und zahle da auch gerne mehr, aber dann muss es da halt auch besser schmecken.“

Eine unerwartete Feststellung. Schließlich würden die meisten Kunden automatisch erwarten, dass die Ware bei ihren Bäckerei-Betrieben hochwertiger, gesünder und leckerer ist, als die schnell und einfach produzierte „Industrie-Ware“ in der Discounter-Backwarenabteilung.

Doch der X-User argumentiert wie folgt: „Das Problem ist, dass die (die Bäckereien, Anm. d. Red.) mittlerweile den gleichen TK-Kram kaufen wie die Backstationen à la Backwerk und eben auch Aldi und Lidl. Da musst du schon wirklich einen richtigen ländlichen Bäcker in der Nähe haben, der das alles noch selber macht, sonst hat man einfach Pech.“ Den Beitrag und die Diskussion findest du hier <<<

Sein Fazit ist also: Wenn dein Bäcker vor Ort jetzt nicht gerade ein traditioneller Selfmade-Handwerks-Betrieb ist, sondern zu einer größeren Kette, dann sei zwischen deren Produkten und denen aus der Supermarkt-Backwarenabteilung kein Unterschied auszumachen.

„Gibt erheblichen Unterschied“

Ob ihm die X-Community da zustimmt? Ein Auszug aus den Kommentaren, in denen das Thema aus vielen Blickwinkeln diskutiert wird:

„Einziger Wermutstropfen ist, dass so viele Menschen einfach mit den blanken Griffeln in der Auslage herumfuhrwerken.“

Franzbrötchen von Aldi ist mein Grundnahrungsmittel.“

„Jedes Mal wieder, wenn ich mir was vom Backshop hole, bin ich wieder froh, dass es in meiner Gegend noch Bäcker gibt, die geiles Zeug machen.“

„Noch nie erlebt, dass ein Bäcker schlechter war als die Backstation vom Discounter.“

„Du sprichst mir aus der Seele. Diese Meinung teile ich zu 100 Prozent.“

„Keine Ahnung, was du für Bäcker in der Nähe hast, aber wenn es nicht gerade um die großen Ketten à la Kamps geht, gibt es da immer noch einen erheblichen Unterschied.“

Letztendlich muss jeder Kunde schlichtweg selbst entscheiden, wo ihm das Preis-Geschmacks-Verhältnis am besten passt – in der Backwaren-Abteilung oder in der Bäckerei.