Rewe reagiert nach Payback-Aus – die Meinung der Kunden ist eindeutig

Das Aus von Payback war ein regelrechtes Rewe-Beben (hier die Details). Nun gibt es einen Nachfolger. Ein hauseigenes Bonus-System funktioniert ähnlich – doch wird es auch so gut angenommen?

Die ersten Reaktionen sprechen eine deutliche Sprache. Nach dem Start von „Rewe Bonus“ gibt es für die Supermarkt-Kette viel Lob – auch dank eines Geistesblitzes der Macher.

Rewe Bonus: Payback-Nachfolger kommt gut an

„Wie cool ist das denn?“, fragt Rewe seine Kunden. Und die Antwort ist deutlich. So schwer die meisten Kunden der Abschied vom Treuepunkte-Programm Payback fiel, so groß ist nun die Freude über einen Nachfolger. Auch in Zukunft können in den Supermärkten der Kölner Kette Punkte gesammelt werden. Und weiterhin gibt es dafür Belohnungen.

Die erste gleich ohne vorherigen Einsatz. Als „Rewe Bonus“ kurz vor Ende des Jahres 2024 an den Start ging, gab es für alle Nutzer ein Guthaben von 5 Euro geschenkt. Wer bis Ende Januar für mindestens 30 Euro einkauft, darf sich über den Rabatt freuen.

„Wie cool ist das denn?“

„Wie cool ist das denn?“, fragten sich deshalb auch die Kunden. Die Verkündung des Payback-Aus nach vielen Jahren hatte für lange Gesichter gesorgt. Mehr noch. Viele Kunden gingen regelrecht auf die Barrikaden, dass ihr erprobtes und geliebtes Treueprogramm aus allen Rewe-Märkten verschwindet (hier die Reaktionen). Nicht weniger groß ist nun die Freude, dass der Nachfolger offenbar gelungen ist.

Am 28. Dezember verschwand Payback, zwei Tage später ging mit „Rewe Bonus“ das neue Programm an den Start. Und das wird von den Kunden im Netz abgefeiert. Fast durchweg gibt es positive Resonanz für das Angebot, das direkt über die Supermarkt-App genutzt werden kann.

Super genial!“

„Richtig cool.“

„Das Rewe Bonusprogramm ist voll super. Da kannst Payback in der Pfeife rauchen. Vielen Dank Rewe.“

„Bo wird der neue Bro.“

„Rewe Pay Fehlt jetzt noch , dann ist es perfekt.“

Einige Kunden dürfte Rewe allerdings auch vergrault haben. In den sozialen Netzwerken kündigten zuletzt viele Menschen an, mit Payback zusammen zu Edeka & Co. zu wechseln, um ihr geliebtes Bonusprogramm auch weiterhin nutzen zu können.