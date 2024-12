Rewe: Marktleiter packt nach Payback-Ende aus: „Wovon der Kunde nichts mitkriegt“

Das Payback-Aus bei Rewe und Penny ist besiegelt und zukünftig setzen die Supermarkt-Ketten auf eigene Vorteilsprogramme für Kunden. Erste Funktionen sind in den Apps beider Unternehmen bereits sichtbar, aber noch nicht freigeschaltet.

Erst zum Deadline-Day am 29. Dezember 2024 erfahren die Rewe-Kunden alle Einzelheiten zum neuen Bonusprogramm. Auf Facebook sorgt die Trennung von Payback auch wenige Tage vorher noch für ordentlich Wirbel. Ein Rewe-Inhaber bezieht nun klar Stellung.

Rewe-Kunden sauer wegen Payback-Aus

Rewe und Penny sind ab dem 29. Dezember bei Payback raus, Edeka und Netto nehmen den freigewordenen Platz als Partner dagegen gerne ein. Auf Facebook kündigt das Social-Media-Team von Rewe an, dass bei dem Supermarkt zukünftig nicht mehr Punkte, sondern bares Geld gesammelt werden kann. Einzige Bedingung, um von dem neuen Bonusprogramm zu profitieren, sei die Rewe-App.

Es gibt jedoch Kunden, die Payback schon jetzt hinterhertrauern und sogar mit einem Boykott drohen. „Man merkt deutlich, dass die Entscheider nicht mal im Ansatz eine Ahnung davon haben, was man mit Payback Punkten alles machen kann“, schimpft ein Mann unter dem Beitrag und listet einige seiner Einkäufe aus dem letzten Jahr, die er dank der Payback-Punkte vergünstigt bekommen habe. Zudem kündigt er an, dass er zukünftig große Einkäufe nur noch bei Edeka machen wolle.

Marktleiter schaltet sich ein

Auch andere Kunden drohen an, dass sie den Rewe-Märkten lieber fernbleiben wollen – ohne zu wissen, wie das künftige Vorteilsprogramm aussehen wird. Da schaltet sich plötzlich ein Nutzer in die Diskussion ein, der sich als Marktleiter einer großen Supermarkt-Kette aus NRW zu erkennen gibt, die mit Rewe kooperiert. „Ich denke, die Entscheider wissen genug Bescheid, was uns Einzelhändler Payback kostet. Wovon der Kunde nichts mitkriegt“, setzt sich der Fachmann zur Wehr. Und nennt zudem noch einen kostspieligen Nachteil: „Und wie viele Kunden das Paybacksystem missbrauchen mit selbst erstellten Coupons etc.“

Zudem verspricht er, dass der neue App-Service sowohl für Kunden als auch die Rewe-Mitarbeiter einiges vereinfache. Doch das reicht einigen Facebook-Usern noch nicht. „Gebt ihr dann die Ersparnisse komplett an die Kunden weiter? Denke ich wohl kaum“, fragt eine Frau geradeheraus. „Die Ersparnisse werden direkt in die Rewe-App mit der Zukunft gesteckt“, beteuert dagegen der Marktleiter. Doch viel mehr könne er bis zu dem Update noch nicht verraten. Lange warten müssen Verbraucher jedenfalls nicht mehr.