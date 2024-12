Rewe verabschiedet sich von Payback – SO sieht das neue Bonusprogramm aus

Es wurde bereits lange angekündigt, aber ab Montag, 30. Dezember 2024, ist es endgültig. Rewe und Penny trennen sich von dem jahrelangen Bonuspartner Payback. Ab dann können keine Punkte mehr bei Rewe eingelöst werden, doch eine Nachfolge-Lösung steht bereits in den Startlöchern.

Denn Rewe setzt ab dem 30. Dezember auf ein eigenes Vorteilsprogramm unter dem Namen „Rewe Bonus“. Wer zukünftig davon profitieren will, der wird nicht drumherum kommen, die Rewe-App auf sein Smartphone herunterzuladen.

Rewe Bonus ersetzt Payback

Über die Rewe-App haben Kunden einen Überblick über alle Angebote und

sie beinhaltet einen digitalen Handzettel. Außerdem ist sie Zugang zum Onlineshop (Liefer- und Abholservice) und zur umfangreichen Rewe-Rezeptwelt mit Ernährungstipps. Zudem ist der E-Bon hier einsehbar und für die Teilnahme an Scan&Go ist sie ebenfalls notwendig.

Ab dem 29. Dezember wird die App jedoch um einen Service erweitert, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Über „Rewe Bonus“ können Kunden für jeden Einkauf in den bundesweit über 3.800 Rewe-Märkten und im Onlineshop Guthaben sammeln.

Nun also sammeln Nutzer nicht mehr Punkte, sondern laut Ankündigung bares Geld. „Das Guthaben kann in Teilen oder komplett per einfachem Scan an der Kasse eingelöst werden. Zusätzlich bleiben mehr als 300 Wochenangebote auch weiterhin für alle Kunden verfügbar“, so die Erklärung.

Guthaben sammeln und einlösen – so geht es

Das Programm ist in verschiedene Optionen unterteilt. Zum einen gibt es wöchentliche Aktionen, bei denen sich Euro-Guthaben sammeln lässt. Teilnehmende Kunden scannen dafür einfach die Rewe-App an der Kasse. Um welche Bonus-Aktionen es sich handelt, kann in der App oder im Markt eingesehen werden. Für einzelne Marken, Sortimente, Artikel oder ganze Einkäufe erhalten Kunden zudem wöchentliche Coupons, die ihren Vorlieben entsprechen. Einfach Coupons aktivieren und zusätzliche Euros sammeln.

Die Supermarkt-Kette will treue Kunden mit dem „Rewe-Booster“ ganz besonders belohnen. Je mehr jemand im laufenden Monat einkauft, desto höher ist jeweils der Coupon im Folgemonat. So sind bis zu 10 Prozent Bonus-Guthaben auf den nächsten Einkauf möglich. Das aktuelle Monatsumsatz-Level ist jederzeit in der App ersichtlich.

Das Bonus-Guthaben ist laut Unternehmen jederzeit für einen Einkauf deiner Wahl einlösbar. Einfach den Wunschbetrag im Guthaben-Bereich der App auswählen und an der

Kasse scannen. Das Einlösen ist sowohl im Markt als auch beim Liefer- oder Abholservice

möglich.