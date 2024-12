Rewe in NRW: Kunden wollen Silvester-Böller kaufen – sie bekommen eine klare Ansage

Silvester fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag. Der Verkaufsbeginn für Raketen und Böller – üblicherweise zwei Tage vorher – ist daher von Sonntag auf Samstag vorverlegt worden. Schon am Morgen strömen die Massen in die Geschäfte. In einigen Märkten von Rewe in NRW machen sie allerdings eine irre Entdeckung.

Die Feuerwerks-Branche rechnet mit weiter steigenden Verkaufszahlen für Böller – obwohl sie in diesem Jahr vielerorts noch einmal teurer werden (>>> hier mehr zu den Gründen). Trotzdem bilden sich am Samstagmorgen (28. Dezember) vor vielen Supermärkten Warteschlangen – lange bevor die Türen sich öffnen. Doch bei den besagten Märkten von Rewe in NRW bekommen die Kunden keine Raketen und Kanonenschläge, sondern eine deutliche Ansage.

Rewe in NRW: Böller-Boykott in mehreren Märkten

So haben Martina Engelhardt-Kramer und Marcus Engelhardt, die in Recklinghausen und Herten drei Rewe-Märkte betreiben, einen Entschluss gefasst. Und den teilen sie ihren Kunden auch ganz offen mit. So heißt es vor Ort in den Läden sowie auf der Facebook-Seite: „Liebe Kundschaft! Aufgrund der Tatsache, dass Feuerwerkskörper viel Feinstaub und CO2 produzieren, sowie unsere Tiere in Panik versetzen, werden wir dieses Jahr kein Feuerwerk verkaufen. Wir hoffen auf viele Nachahmer und ihr Verständnis!“

Kunden, die sich extra auf den Weg gemacht haben, um in diesen Märkten von Rewe in NRW Böller zu kaufen, werden dumm aus der Wäsche schauen und vermutlich auf die Konkurrenz ausweichen. Denn bei den meisten Supermarkt-Ketten gibt es keinen Böller-Boykott. Im Gegenteil: Lidl zum Beispiel bot Feuerwerk in Hülle und Fülle an, entsprechend gewaltig war am Samstagmorgen der Andrang (>>> hier die Einzelheiten). Zumindest auf der Facebook-Seite seiner drei Rewe-Märkte erhält Inhaber Marcus Engelhardt aber deutliche Zustimmung für die Maßnahme.

„Respekt“, meint eine Kundin in den Kommentaren. Und ein anderer betont: „Sehr gute Entscheidung. Da sollte der ganze Einzelhandel mitmachen.“ Ein weiter Kunde schließt sich an: „Super Entscheidung – Bravo!“ Und noch eine Kundin findet den Böller-Boykott der drei Märkte von Rewe in NRW vorbildlich. „Ganz großes Kino!“, schreibt sie.