Ruhrgebiet: Böller-Wahnsinn bei Lidl! Silvester-Fans frieren stundenlang

Weihnachten ist gerade erst rum, da bereiten sich die Haushalte im Ruhrgebiet schon auf das nächste und letzte große Highlight in diesem Jahr vor: Silvester. Neben Raclette und Bleigießen darf für viele da auch ein großes Feuerwerk nicht fehlen.

Nach den Erfahrungen im Vorjahr haben viele Händler ihr Angebot aufgestockt, da sie einen großen Andrang erwarten. Und wie ein erster Eindruck am Samstagmorgen (28. Dezember) zeigt, sollen sie offenbar recht behalten. Vor einem Lidl-Markt in Gladbeck (Ruhrgebiet) standen die Kunden teilweise mehrere Stunden vor Ladenöffnung in der eisigen Kälte an.

Ruhrgebiet: Stundenlanges Anstehen bei Minusgraden

2024 wurde der Verkaufsstart von Feuerwerkskörpern um einen Tag nach vorne verlegt, da der 29. Dezember auf einen Sonntag fällt. Zwar rufen einige Supermärkte einen Böller-Boykott aus – wie zum Beispiel einige Rewe-Märkte in NRW (>>> hier mehr dazu). Doch vielerorts konnten sich Silvester-Fans ab 7 Uhr bei Lidl, Aldi, Edeka und Co. mit Böllern, Raketen und Co. eindecken.

Zahlreiche Kunden standen sogar schon weitaus früher vor den Filialen. DER WESTEN schaut am Samstag kurz vor Ladenöffnung bei Lidl in der Hornstraße 5 in Gladbeck vorbei – da stehen die Menschen schon in einer riesigen Schlange. Familien mit ihren kleinen Kindern, junge Erwachsenengruppen und einzelne Personen.

Menschen warten für Böllerverkauf stundenlang vor Lidl in Gladbeck. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Den vordersten Platz in der Reihe haben sich der 18-jährige Nikita und seine Freunde erkämpft. „Wir stehen schon seit 4 Uhr hier“, verraten sie gegenüber DER WESTEN. Die Männergruppe will unbedingt die ersten Feuerwerkskörper ergattern – auch wenn sie ihre Füße kaum noch spüren können. Denn draußen sind es zu dem Zeitpunkt minus 2 Grad, viele Autos sind mit Eis beschlagen.

Als die Türen um Punkt 7 Uhr öffnen, laufen die jungen Männer wie wild los. Sie schmeißen alles in ihren Wagen, was ihnen in die Hände kommt. Doch die Konkurrenz ist groß, immerhin will jeder etwas zum Knallen abbekommen. Es dauert keine fünf Minuten, da müssen die Lidl-Mitarbeiter schon wieder für Nachschub sorgen. In der ersten halben Stunde kommen sie kaum hinterher. Immer wieder werden die Kunden ermahnt, den Platz frei zu machen und nicht zu rennen.

Silvester-Fans kommen extra aus den Niederlanden

„Unfassbar! Mir vergeht hier echt die Laune“, ärgert sich Sabine. Die Mutter ist mit ihrem siebenjährigen Sohn hier. „Ich möchte eine Fontäne-Batterie, aber ständig drängelt sich jemand vor“, erklärt sie genervt. Femke und ihr 16-jähriger Bruder Rens haben sogar den weiten Weg von den Niederlanden bis nach Deutschland auf sich genommen. 1,5 Stunden waren sie mit dem Auto unterwegs. In unserem Nachbarland sind schwere Feuerwerkskörper wie Knaller, Kracher und einzelne Raketen verboten. Außerdem ist der Kauf dort deutlich teurer.

Während die beiden Holländer noch weiterstöbern, haben Nikita und seine Freunde den Wagen schon bis oben hin befüllt. 240 Euro haben sie für ihren Einkauf bezahlt – doch am Ende sind sie noch lange nicht. „Ich gehe jetzt noch zu Rewe, dann lege ich mich nochmal schlafen und ziehe später wieder los“, schildert ein Kumpel seinen Tagesplan.