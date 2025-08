Sex-Orgien: Neue Enthüllungen belasten Prinz Andrew schwer

Dieser Skandal hat royale Sprengkraft! Im neuen Enthüllungsbuch „Entitled – The Rise and Fall of the House of York“ kommen pikante Details über das Sex-Leben von Prinz Andrew (64) ans Licht. Und die haben es in sich. Autor Andrew Lownie hat vier Jahre lang recherchiert, mit über 100 Quellen gesprochen, und zieht nun blank, was das verborgene Leben des einstigen Lieblingssohns von Queen Elizabeth II. betrifft.

Besonders brisant: Die Aussagen von Zeugen aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein, dem wegen Kindesmissbrauch verurteilten und später verstorbenen US-Millionär. Prinz Andrew soll ein regelmäßiger Gast auf Epsteins Privatinsel gewesen sein und dort wild gefeiert haben.

Sex-Orgien und Drogen?

Virginia Giuffre, die mittlerweile verstorben und selbst Opfer von Epstein war, packte aus: „Epstein, Andy, acht andere junge Mädchen und ich hatten Sex miteinander.“ Epsteins Fahrer bestätigt die schmutzige Sause: „Immer, wenn Andrew da war, holte ich junge Mädchen ab, die im Grunde Prostituierte waren. Einmal fuhr ich zwei junge Mädchen im Alter von etwa 18 Jahren zu einem Hotel. Beide schnupften Kokain. Prinz Andrew knutschte dann mit ihnen.“

Die Mädchen seien teilweise kaum der englischen Sprache mächtig gewesen, heißt es. Noch schlimmer: Laut Buch soll Andrew sich seine Begleiterinnen aus einem durch Fotos ausgesucht haben, organisiert von Ghislaine Maxwell. „Als würde er aus einem Katalog bestellen“, so eine Quelle. Doch es geht noch weiter: Ein ehemaliges Hausmädchen berichtet, dass Andrew auf Fetisch-Zubehör stand.

Strumpfhosen, High Heels in diversen Größen, Sexspielzeug – alles fein säuberlich im „Privatzimmer“ gelagert. Und das auf Epsteins Insel.

Ob sich König Charles erneut zu seinem Bruder bekennen wird? Fraglich.