Rewe: Neues Bonus-Programm in der Kritik – „Was ist daran jetzt besser als Payback?“

Rewe und Payback, das war einmal! Ab Montag (30. Dezember) ist Schluss mit Payback-Punkte sammeln bei Rewe. Der Supermarkt bringt dafür ein neues Bonus-Programm an den Start – doch das kommt nicht bei allen Kunden so gut an…

Ab dem 30. Dezember gibt es das Vorteilsprogramm unter dem Namen „Rewe Bonus“. Wenn du zukünftig davon profitieren möchtest, kommst du nicht drumherum, dir die Rewe-App auf dein Handy herunterzuladen. Über „Rewe Bonus“ können Kunden für jeden Einkauf in den bundesweit über 3.800 Rewe-Märkten und im Onlineshop Guthaben sammeln.

Rewe macht Kunden eine Versprechung

Laut einer Ankündigung von Rewe sollen Kunden also nicht nur Punkte sammeln können, sondern bares Geld! „Das Guthaben kann in Teilen oder komplett per einfachem Scan an der Kasse eingelöst werden. Zusätzlich bleiben mehr als 300 Wochenangebote auch weiterhin für alle Kunden verfügbar“, so die Erklärung (wir berichteten).

Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder nicht? Im Netz jedenfalls kassiert das neue Bonus-Programm von Rewe ordentlich Kritik. Auf seinem Facebook-Profil postete der Supermarkt ein Video – und verspricht seinen Kunden dort einen Start-Bonus von immerhin fünf Euro. Doch wirklich positiv stimmen, kann Rewe damit nicht alle Verbraucher.

+++Nach Rewe-Ausstieg: Insider schockt Payback-Nutzer – steht das endgültige Aus bevor?+++

Rewe-Kunden sind geteilter Meinung

„Was ist daran jetzt besser als Payback?“, will eine Person von Rewe wissen. „Ich habe keinen Start-Bonus erhalten“, kritisiert eine weitere Person. Ein weiterer Kunde behauptet: „Als was Großartiges angekündigt, entpuppt sich das neue Programm schon jetzt als Enttäuschung. Es gibt nur noch auf wenige Artikel Rabatte. Selbst wenn man das nächste Level von 3 Prozent erreicht. Dafür bedarf es bei Edeka nur einen Mehrfach-Gutschein von Payback, und man hat einen größeren Effekt, zumal der Mitbewerber wesentlich bessere Angebote hat. Braucht man ja nur jede Woche zu vergleichen.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht alle Kunden stehen dem neuen Rewe-Bonus-Programm negativ gegenüber. „Bin gespannt, was sich da so in einem Jahr ansammelt“, ist eine Person schon voller Vorfreude. „Einfach super“, findet eine Frau. Man kann es eben nicht jedem Recht machen.