Nach Rewe-Ausstieg: Insider schockt Payback-Nutzer – steht das endgültige Aus bevor?

Rewe beendet zum neuen Jahr die Kooperation mit Payback. Allerdings sollen die Kunden nicht ohne ein Bonusprogramm auskommen müssen. Dafür führt der Supermarkt ein eigenes System ein. Es ist sogar bereits am Start. „Rewe Bonus“ heißt das Ganze.

Rewe-Chef Peter Maly erklärt, was es damit auf sich hat und wieso sich die Kette gegen Payback entschieden hat – und wohl auch nie wieder zu dem beliebten Bonusprogramm zurückkehren wird.

Rewe-Chef schockt mit Payback-Aussage

Laut dem Vorstandsvorsitzenden sei es an der Zeit gewesen zu wechseln. Und als einer der erfolgreichsten und größten Lebensmittelhändler Deutschlands könne man sich das auch leisten. „Die Marke Rewe ist stark genug, um ein eigenes Loyalitätsprogramm anzubieten“, so Maly. So würde man es auch internationalen Händlern wie Tesco, Walmart oder Leclerc gleichtun.

Doch dürfte Malys zweites Argument bei der strategischen Entscheidung schwerer gewogen haben. „Außerhalb Deutschlands gibt es kaum noch Multi-Partner-Programme, die wirklich erfolgreich sind“, so seine Einschätzung. Laut ihm stehe dieses System kurz vor dem Aus. Und die Supermarktkette wollte lieber vorher abspringen, bevor Payback vor die Wand fährt.

„Rewe Bonus“ geht an den Start

Auch wenn viele Kunden über das Payback-Aus enttäuscht sind, müssen sie dank „Rewe Bonus“ nicht auf ein Bonusprogramm verzichten. Doch was bietet die Alternative nun genau? Hier können Kunden keine Punkte, sondern direkt Euros sparen. Das Programm auf Guthabenbasis wird von spezifisch auf den Kunden zugeschnittenen Coupons und Aktionen in der App ergänzt. Sie sollen zum Start des Programms gleich fünf Euro Guthaben erhalten.

„Das Feedback aus ersten Tests zeigt, dass viele Kundinnen und Kunden die Einfachheit und Attraktivität schätzen“, merkt Maly gegenüber „t-online“ an. Zudem entfällt das zusätzliche Scannen einer Karte wie bei Payback. Einfacher, schneller, angepasster – das alles verspricht das neue Bonusprogramm.