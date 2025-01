Kaufland-Kunde verrät irren Spar-Trick, den kaum jemand kennt

Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten und Jahren enorm in die Höhe geschossen. Egal ob Kaufland, Rewe oder Aldi – bei allen Supermärkten und Discountern müssen Kunden mittlerweile deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Zuletzt ist der Preis von Butter extrem gestiegen und die Prognosen sehen nicht gerade rosig aus (mehr dazu hier >>>). Weil das Geld aufgrund der gestiegenen Lebensunterhaltskosten (Miete, Energie, Sprit und Co.) nicht mehr so locker sitzt, sind Kunden überall auf der Suche nach Sparmöglichkeiten. Bei Kaufland können Sparfüchse den Preis für ihre Einkäufe mit einfachen Tricks senken. Und das völlig legal. Doch noch immer wissen viele Kunden nichts davon.

Kaufland-Kunde verrät Spartrick

Lange Warteschlangen sind für viele Kunden im Supermarkt ein Ärgernis. Bei Kaufland hingegen können sich Kunden sogar freuen, wenn sie sich die Beine an der Kasse in den Bauch stehen. Denn die Wartezeit bedeutet bares Geld, wie ein Kunde bei „BlueSky“ verrät. Denn wer länger als fünf Minuten ansteht, bekommt einen Gutschein als Entschädigung.

++ Kaufland: Neues Produkt lässt Kunden ausflippen! „Hört doch auf mit dem Mist“ ++

„Dummerweise machen von dieser Entschädigung die wenigsten Gebrauch. Immerhin ein Druckmittel dafür zu sorgen, dass genug Kassen besetzt werden, aber wir lassen’s uns ja gefallen“, zitiert die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ den Kaufland-Kunden.

++ Rewe-Marktleiter packt nach Payback-Ende aus: „Wovon der Kunde nichts mitkriegt“ ++

Tatsächlich wirbt Kaufland auf seiner Homepage selbst mit dem Gutschein bei längeren Wartezeiten: „Solltest du einmal länger als fünf Minuten warten, wenn nicht alle Kassen geöffnet sind, schenken wir dir einen 2.50-Euro-Einkaufsgutschein.“ Und das ist nicht der einzige Gutschein, den du bei deinem Kaufland-Einkauf abstauben kannst.

Zweiter Spar-Trick für Kaufland-Kunden

Denn der Discounter entschädigt noch ein weiteres unschönes Kauferlebnis. So winkt ebenfalls ein Gutschein für den Fall, dass du einen Artikel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum im Regal findest.

Mehr Themen:

Der werde dann von den Mitarbeitenden aussortiert. Als Dank können sich Kunden einen Gutschein im Wert von 2,50 Euro an der Information abholen. Wenn es gut läuft, kannst du also bei deinem Einkauf Gutscheine im Wert von 5 Euro mitnehmen.