NRW: Schockierende Aufnahmen! Mann schlägt mit Schaufel auf hilflosen Vierbeiner ein

Es ist grausam, was mache Menschen ihren vierbeinigen Freunden antun. Ohne mit der Wimper zu zucken und quälen, schlagen oder foltern die wehrlosen Tiere. Dabei kommen skrupellose Täter immer wieder auf neue Ideen, um ihre Wut an den Vierbeinern auszulassen oder sie zu bestrafen. In NRW haben schockierende Aufnahmen nun einen dieser Tierquäler entlarvt.

Mit einer Schaufel schlug er immer wieder auf einen hilflosen Vierbeiner ein. Was die Video-Aufnahmen von einem Hof in Oelde im Kreis Warendorf in NRW zeigen, ist nichts für schwache Nerven.

NRW: Tierquäler zeigt keine Gnade

Mit einer dunklen Mütze auf dem Kopf und einer schweren Schaufel in der Hand steht der Tierquäler mit dem Rücken zur Kamera in einem Stall. Vor ihm ist ein braunes Pferd mit einem Strick an einer grauen Wand angebunden. Immer wieder holt der Mann mit der Schaufel zum Schlag aus und prügelt auf den verängstigen Vierbeiner ein. Er richtet seine Schläge auf den Rücken, den Bauch, die Beine und den Kopf des Tieres.

Die zweijährige Stute versucht auszuweichen. Drückt sich in ihrer Verzweiflung immer weiter an die Wand, versucht den Kopf einzuziehen oder stolpert von einer Seite auf die andere – doch der kurze Strick lässt ihr keine Chance zu fliehen.

Was auf den heimlichen Aufnahmen zu sehen ist, beweist, was eine Reiterin schon seit längerem vermutet hatte. Pferdezüchter und Dressurreiter Rudolf R. aus Oelde quält die Pferde auf seinem Reiterhof, auf dem nicht nur seine eigenen, sondern auch fremde Pferde untergebracht werden. Mit einer versteckten Kamera konnte die Reiterin die Tierquälerei im Dezember 2022 aufzeichnen.

NRW: Jetzt ermittelt die Polizei

Wie „Bild“ berichtet, zeigen weitere Videos, wie der Mann mit einer Schaufel oder einer Mistgabel auf verschiedene Pferde einschlägt. Außerdem gebe es Bilder, auf denen ein totes, stranguliertes Pferd zu sehen sei.

Das Veterinäramt reagierte nach Erhalt der Aufnahmen sofort: 15 Pferde wurden abgeholt und auf Höfen im Umland untergebracht. Gegen den 61-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet und ein vorläufiges Tierhalteverbot erteilt. Die Gründe für seine brutale Tierquälerei sind bisher nicht bekannt.