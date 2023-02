„Shopping Queen“ in Münster: Kandidatin will Schuhe kaufen – Eklat vor laufender Kamera

Diese Woche wird in Münster geshoppt, was das Zeug hält. Das Team von „Shopping Queen“ ist unterwegs in NRW – das Motto diesmal: „Oldie but Goldie“. Alles steht im Zeichen von Cord. Für Kandidatin Dagmar ist das eine echte Herausforderung. Die Mutter zweier Töchter hat sonst nicht so viele Cord-Sachen im Schrank. Dafür den Schrank aber voll mit allerhand Schuhen – ein Tick von ihr.

Und genau der wird der „Shopping Queen“-Teilnehmerin in der Vox-Sendung zunächst auch zum Verhängnis.

„Shopping Queen“ in Münster: Kandidatin will Schuhe kaufen – Eklat

Eine braune Hose in Cord, dazu einen bunten Pullunder – beides in Herbst-Optik. So will Dagmar später eventuell vor die Jury treten. In der Fashion-Sendung mit Guido Maria-Kretschmer nimmt Dagmar ihre 21-jährige Tochter Anna als Beraterin mit in die Stadt. Und die kann nicht glauben, was ihre Mutter plötzlich kaufen will!

„Oh was zum Teufel ist denn das?!“, ruft „Shopping Queen“-Teilnehmerin Dagmar, als sie plötzlich orangefarbene Sommerschlappen im Laden entdeckt. Ihre Tochter ist beim Anblick geschockt. Es kommt geradezu zum Eklat zwischen Mutter und Tochter.

Anna: „Nein Mama, die kannst du dazu nicht anziehen. Das ist ein Herbst-Outfit!“

Dagmar: „Doch. Das ist mega.“

Anna: „Die Schuhe sind furchtbar. Das passt nicht.“

Dagmar: „Das passt wohl.“

Anna: „Nimm sie nicht, hör mir zu, nimm sie nicht. Bitte!“

Als Schuh-Sammlerin kann Dagmar allerdings nicht umhin, das Paar schuhe zu kaufen. Und dann auch noch im Sale. „Ich nehme jetzt die Schuhe, weil ich total geflasht bin. 50 Prozent, da schlägt mein Herz. Ich nehme die einfach mit, ich muss sie ja nicht anziehen.“

Wird Dagmar die Schuhe wirklich vor der „Shopping Queen“-Jury anziehen? Die Auflösung gibt es aktuell bei Vox oder in der Mediathek bei RTL+.