Nottingham (Großbritannien): Drei Tote gefunden – Täter festgenommen

Am frühen Dienstagmorgen (13. Juni) hat die Polizei in der britischen Stadt Nottingham drei tote Personen gefunden. Drei weitere Menschen sollen in ein Krankenhaus transportiert worden sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann versucht haben, sie mit einem Lieferwagen zu überfahren.

Obwohl die Vorfälle in unterschiedlichen Straßen im Zentrum von Nottingham (Großbritannien) geschahen, geht die Polizei derzeit davon aus, dass alle drei miteinander in Verbindung stehen. Das berichtet eine Reporterin des britischen „Mirror“, die aktuell live vor Ort ist. Laut ersten Informationen soll ein 31 Jahre alter Mann wegen Mordverdachts festgenommen worden sein.

Nottingham: Anwohner von Schüssen geweckt

Lange Zeit war ungewiss, warum in der Innenstadt von Nottingham diverse Bereiche großräumig abgesperrt werden mussten. Zunächst war von einem „schwerwiegenden Vorfall“ die Rede gewesen.

Wie nun bekannt wurde, wurden um 4 Uhr morgens in der Ilkeston Road zwei Personen tot aufgefunden. Eine weitere Leiche wurde wenig später in der nahgelegenen Magdala Road entdeckt. In der nur wenige Minuten entfernten Milton Street wurde die Polizei dann auch noch alarmiert, weil in der Milton Street jemand versucht hatte, drei Menschen zu überfahren. „Dies ist ein entsetzlicher und tragischer Vorfall, der drei Menschen das Leben gekostet hat“, sagt Polizeipräsidentin Kate Meynell gegenüber dem „Mirror“. „Wir glauben, dass die drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen und wir haben einen Mann in Gewahrsam.“

Dabei soll es sich laut ersten Informationen um einen 31-jährigen Mann handeln. Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Augenzeugen berichten gegenüber „Mirror“, wie sie von Schüssen gegen 5.30 Uhr wach wurden. Bewaffnete Polizisten sollen dann aus einem „Undercover-Auto“ in der Milton Street ausgestiegen sein, den Verdächtigen mit einem Taser außer Gefecht gesetzt und aus dem Lieferwagen gezerrt haben.

Beamte der Spurensicherung sind derzeit in der Innenstadt von Nottingham unter anderem im Einsatz. Foto: dpa

Polizei sperrt Straßen ab

Im Zuge der Ermittlungen sperrten die Rettungskräfte insgesamt sechs Straßen ab. Darunter die Ilkeston Road, die Milton Street, die Maples Street und die Woodborough Road von der Kreuzung mit der Magdala Road stadteinwärts. Busse, Straßenbahnen und Züge stehen in der britischen Stadt derzeit still, und es wird erwartet, dass es den ganzen Tag über zu erheblichen Störungen kommt.

Polizei und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort, und es gibt Berichte über bewaffnete Beamte in den Absperrungen, die sich vermutlich über mehrere hundert Meter im Quadrat erstrecken. Noch ist unklar, wie es zu diesem grausamen Vorfall kommen konnte. Auch zu den Identitäten der Opfer ist noch nichts Weiteres bekannt.

