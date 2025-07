Monatshoroskop Fische: Was erwartet dich im Juli 2025?

Obwohl du dich als Sternzeichen Fische gerne vom Strom mitreißen lässt, ist es gar nicht so schlecht, auf den nächsten Monat vorbereitet zu sein. Denn du kannst dich auf eine spannende astrologische Reise freuen. Mit der Ausgeglichenheit des Sternzeichens Fische fällt es dir leicht, dich an die Umstände des Lebens anzupassen. Doch was verrät das Monatshoroskop über den nächsten Monat der Fische?

Als Sternzeichen Fische bist du zwischen dem 20. Februar und dem 20. März geboren. Mit deiner Kreativität wirst du das Beste aus allem machen, was das Horoskop für dich bereithält. Dein regierender Planet Neptun könnte für dich im nächsten Monat nicht nur eine bedeutende Kraftquelle, sondern auch eine Liebesbotin sein. Was das Monatshoroskop im nächsten Monat für das Sternzeichen Fische bereithält, verraten wir dir.

Monatshoroskop für das Sternzeichen Fische

Erfahre jetzt, wie die Sterne im Juli 2025 für das Sternzeichen Fische stehen. Was erwartet dich in der Gesundheit? Womit ist in der Karriere zu rechen? Und worauf kannst du dich in der Liebe gefasst machen?

Was hält das Monatshoroskop für die Gesundheit der Fische im Juli bereit?

Im Juli zeigt sich laut Horoskop für Fische ein Aufwärtstrend in Sachen Gesundheit. Saturn hat dein Sternzeichen Fische verlassen, du bist bei deiner Gesundheit also ganz auf dich allein gestellt. Neue gesundheitliche Herausforderungen sind laut Horoskop im Juli zwar nicht zu erwarten, doch es liegt an dir, weiterzuschwimmen. Ab dem 5. Juli weht ein frischer Wind: Die Mars-Energie verleiht deinem Sternzeichen einen enormen Energieschub. Du fühlst dich tatkräftig und voller Elan, doch Vorsicht – der Geduldsfaden deines Sternzeichens Fische könnte dadurch etwas kürzer ausfallen. Die Herausforderung in diesem Monat besteht darin, dein Durchhaltevermögen in der Fitness zu beweisen und deine Energie gezielt zu lenken. Es ist an der Zeit, sich von Belastungen freizumachen und deine eigenen Bedürfnisse zu priorisieren.

Dies gilt beim Sternzeichen Fische im Juli laut Horoskop auch im Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen: Ignoriere diese nicht, aber lasse sie auch nicht so nah an dich heran, dass sie dein sensibles Wesen aus dem Gleichgewicht bringen. Ansonsten sieht das Horoskop die Gefahr, dass Fische aus der zweiten Dekade (1.03 – 10.03.) eine Neigung zum Alkohol entwickeln. Am 20. Juli meldet sich Saturn in deinem Horoskop erneut zu Wort und erinnert dich an deine Vorsätze für das Jahr 2025. Stelle dir am besten einen genauen Plan auf und erkenne deine Fitness als eine Verpflichtung dir selbst gegenüber. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Überfordere dich nicht mit zu großen Zielen! Selbstüberschätzung kann schnell zu Demotivation führen. Setze stattdessen auf kleine Schritte und lasse dich auch von kleinen Erfolgen motivieren.

Womit müssen Fische im Juli in der Karriere rechnen?

Für das Sternzeichen Fische stehen die Karriere-Aussichten im Juli unter keinem guten Stern, wie das Monatshoroskop voraussagt. Schon direkt am 4. Juli zeichnen sich düstere Anzeichen am Karriere-Horizont ab. Äußere Umstände haben großen Einfluss auf das Sternzeichen Fische und erschweren den Arbeitsalltag. Sei dir bewusst, dass es nicht an dir liegt, das gesamte Gewicht der Arbeit auf deinen Schultern zu tragen. Vor allem Fische aus der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) sollten sich laut Horoskop im Juli darum bemühen, Arbeit an andere abzugeben. Wenn du den Rat des Monatshoroskops ignorierst, könnten die Folgen deutlich spürbar sein: Du wirst unruhig, unkonzentriert und nervös, was sich in einer dünnen Geduld und gesteigerter Reizbarkeit äußern kann.

Das Monatshoroskop mahnt, dass die Lage am 18. Juli nicht besser für Fische wird, wenn du deine Arbeitsweise und deinen Umgang mit Kollegen nicht überdenkst. Von der Negativität deiner Kollegen solltest du dich als Sternzeichen Fische nicht mitreißen lasse, sondern lieber mit deiner Kreativität dagegen steuern. Solltest du das Gefühl haben, dass deine Arbeit nicht wertgeschätzt werden, suche das offene Gespräch mit deinem Vorgesetzten. Ehrliche und sachliche Kommunikation kann hier wahre Wunder bewirken. Befolgst du die Ratschläge des Monatshoroskops und setzt sie konsequent um, stehen die Karriere-Sterne für Fische ab dem 29. Juli wieder deutlich besser.

Glückstage der Fische im Juli 2025: 6. Juli 2025: Heute hast du einen besonders romantischen Tag.

Heute hast du einen besonders romantischen Tag. 11. Juli 2025: Dein Partner bereitet dir ein wohliges Bauchgefühl.

Dein Partner bereitet dir ein wohliges Bauchgefühl. 14. Juli 2025: Du strahlst mit den Sternen um die Wette.

DAS erwartet Fische im Juli in der Liebe

Das Monatshoroskop verheißt für das Sternzeichen Fische im Juli eine wunderbare Zeit in der Liebe. Eine harmonische Grundstimmung begleitet vor allem Fische aus der dritten Dekade (11.03. -20.03.) durch den Monat. Obwohl ein paar Hindernisse auf dich zukommen könnten, wirst du diese laut Horoskop gemeinsam mit deinem Partner meistern. Die ersten Tage des Monats, bis zum 4. Juli, befinden sich Fische in einer regelrechten Hochphase ihrer Gefühle. Aber Achtung: Du könntest in dieser Phase gewisse Dinge überinterpretieren. Danach wird es etwas nüchterner, doch keineswegs weniger romantisch. Bemühe dich als Sternzeichen Fische im Juli darum, deinen Partner mit klaren Augen zu sehen und nutze deine sensible Seite, um dich in ihn hineinzufühlen – so bleiben eure Herzen im Einklang.

Auch Fische-Singles können aufatmen, denn für sie stehen die Chancen auf neue, romantische Kontakte besonders gut. Am 7. Juli kannst du mit deinen kreativen Gedankengängen und deinem Humor ordentlich punkten, wenn es darum geht, das Interesse eines potenziellen Partners zu gewinnen. Für den 16. Juli sieht das Monatshoroskop voraus, dass Fische besonders empfänglich für die Stimmung ihres Partners sind. Wenn dein Partner vor Glück strahlt, lasse dich davon anstecken – ist der Gemütszustand jedoch eher gedrückt, versuche, ihn aufzumuntern. Zum Monatsende hin, besonders ab dem 29. Juli, strahlen die Sterne für das Sternzeichen Fische in der Liebe dann ganz besonders hell.

Fische Monatshoroskop: Juli 2025 – Fazit

Als Sternzeichen Fische erwartet dich im Juli laut Monatshoroskop eine Zeit des Wachstums. Dir bieten sich ideale astrologische Konstellationen, um an den Herausforderungen in der Karriere zu wachsen und in der Gesundheit voranzugehen. Widme dich deinen eigenen Zielen, übernehme Verantwortung für deine Beziehungen und deinen Körper – als Sternzeichen Fische wirst du sehen, dass du mit Durchhaltevermögen und einer guten Portion Selbstbewusstsein vorankommst. Sei als Sternzeichen Fische sensibel für die Stimmungen deines Partners und du findest auch hier dein Glück.

Jetzt hast du einen Einblick in dein Horoskop für den nächsten Monat erhalten. Willst du mehr über die astrologische Zusammensetzung deines Sternzeichens wissen? Hier verraten wir dir alles zu deinem Sternzeichen Fische.