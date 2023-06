Ruhrgebiet: Schüsse auf Schulhof ++ 19-Jähriger festgenommen ++ Mann schwer verletzt

Schockierende Tat auf einem Schulgelände in Kamen (Ruhrgebiet)!

In der Stadt im Kreis Unna soll ein 19-Jähriger am Sonntagabend (11. Juni) vier Schüsse auf einen 21-Jährigen abgegeben haben. Das bestätigte die zuständige Staatsanwaltschaft am darauffolgenden Montag.

Ruhrgebiet: Schüsse auf Schulhof in Kamen

Der Notruf ging am Sonntag gegen 20.35 Uhr bei der Polizei ein. Zeugen berichteten von Schüssen und einem blutenden Opfer. Vor Ort wurde der 19-jährige Tatverdächtige festgenommen – der 21-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Er wurde von zwei Projektilen in den Oberkörper getroffen, musste einer Not-OP unterzogen werden. „Er hat laut Arzt unglaublich viel Glück gehabt“, sagte Maribel Andersson von der Staatsanwaltschaft Dortmund gegenüber „Bild“.

Ermittler gehen von versuchter Tötung aus

Was bisher feststeht: Verdächtiger und Opfer kannten sich. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar – genauso wie Details zum Tatgrund und Tathergang. Spekulationen über einen möglicherweise seit Monaten andauernden Streit zwischen den Beiden sind noch unbestätigt.

Laut „Bild“ geht Staatsanwältin Andersson von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Bei der Tatwaffe könnte es sich um eine modifizierte Schreckschusswaffe handeln, die somit auch scharfe Munition abfeuern könnte.

Ob und weswegen gegen den 19-Jährigen Haftbefehl beantragt wird, werde am Dienstag entschieden. (mit dpa)