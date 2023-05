Mega-Streik: Deutsche Bahn führt Ticket-Maßnahme durch – das sollten Reisende wissen

Schon wieder Bahn-Streik! Vom 14. bis 16. Mai steht ein Mega-Streik beim Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn an.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat zum erneuten Mega-Streik angesetzt. Drei Tage lang geht wieder gar nichts. Reisende sollten sich besser jetzt schon darauf einstimmen und über ihre Rechte informieren.

Mega-Streik: Das bietet die DB an

Der DB-Fernverkehr wird während der drei Tage komplett eingestellt, von Sonntag 22.00 Uhr an bis Dienstag 24.00 Uhr. Zudem wird auch der Nahverkehr bundesweit „massiv“ beeinträchtigt sein, warnt die Deutsche Bahn. Die Auswirkungen für Reisende und vor allem Berufspendler dürfte ebenfalls umfassend sein.

Darum wendet sich das Verkehrsunternehmen jetzt direkt an sie. Wer seine Fahrt aufgrund des Streiks nun verschieben möchte, kann sein bis einschließlich Donnerstag, den 11. Mai, gebuchtes Ticket flexibel von jetzt an bis zum Streikbeginn am Sonntag nutzen. Die Zugbindung ist dementsprechend aufgehoben. Und auch Sitzreservierungen können wieder storniert werden, ohne dass dafür extra Kosten anfallen.

Solltest du deine Reise verschieben, bedenke, dass dein eventuell hinzugebuchtes City-Ticket verfällt. So weit greift die Kulanzregelung der Deutschen Bahn nämlich nicht. Und für die kostenlos stornierten Sitzplätze musst du dir natürlich neue im Ersatzzug nachbuchen.

Fahrgastrechte im Streik-Fall

Wer seine Reise allerdings lieber auf nach dem 16. Mai verschieben möchte, der kann nicht von der flexiblen Ticketnutzung profitieren. Denn vom 17. bis 21. Mai seien die Verbindungen bereits gut gebucht, auch aufgrund von Feiertagen. Deshalb empfiehlt die DB den oben genannten Zeitraum.

Wenn du deine Reise lieber komplett stornieren willst, kannst du das über das Fahrgastrechte-Formular oder dein Kundenkonto tun. Einfach eine Entschädigung beantragen und als Grund „Reise nicht angetreten“ angeben. Das geht allerdings erst im Gültigkeitszeitraum der gebuchten Verbindungen und nicht schon Tage vorher.

Die gesetzlichen Fahrgastrechte gelten auch, wenn du deine geplante Verbindung nimmst und dein Zug ausfällt oder mindestens eine Stunde Verspätung hat. Dann kannst du einen Antrag für eine volle Fahrpreiserstattung stellen. Über die kostenfreie Hotline 08000 996633 kannst du dich über alle weiteren Streik-Auswirkungen informieren.

Mega-Streik: Kostenloser Service für Fahrradfahrer

Allerdings kommt dir die DB noch ein Stück entgegen, wenn du mit einem Fahrrad verreist. Denn um volle Züge während des Mega-Streiks zu vermeiden, bietet das Unternehmen einen kostenlosen Fahrradversand vom 11. bis 16. Mai an. Das Angebot gilt für Fernverkehrsreisende, die bereits zusätzlich zu ihrem Ticket eine Fahrradkarte und eine Stellplatzreservierung gebucht haben.

Den Fahrradversand kannst du online für ein Fahrrad inklusive kostenloser Verpackung mit dem Gutschein-Code „Streik2305“ buchen. Das Fahrrad wird am Buchungstag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr abgeholt – auf kostenpflichtigen Wunsch auch zu einer konkreteren Uhrzeit – und der Versand dauert in der Regel zwei Werktage.