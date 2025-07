Flughafen Düsseldorf wendet sich kurz vor Sommerferien an Gäste – DAS solltest du wissen

In wenigen Tagen heißt es für zahlreiche Schüler: Endlich Ferien! In NRW starten nämlich die Sommerferien am 14. Juli – und mit ihnen beginnt für viele Familien der lang ersehnte Urlaub.

Doch bevor’s mit Flip-Flops und Sonnencreme z. B. in Richtung Süden geht, beginnt für einige die Reise am Flughafen Düsseldorf. Und damit der Start in den Urlaub nicht zur Geduldsprobe wird, solltest du unbedingt diese Tipps beachten …

Flughafen Düsseldorf gibt Tipps und Tricks

Klingt banal, ist aber einer der häufigsten Gründe für Reisefrust: Abgelaufene Ausweise. Prüfe also rechtzeitig vor deiner Reise zum Flughafen Düsseldorf, ob dein Personalausweis oder Reisepass noch gültig ist– checke am besten auch direkt die Dokumente deiner Liebsten. Wichtig zu wissen ist dabei, dass Kinderreisepässe seit dem 1. Januar 2024 nicht mehr verlängert werden!

Klar ist auch: Ferienzeit bedeutet Hochbetrieb an NRW-Flughäfen – vor allem an den Check-in-Schaltern, Sicherheitskontrollen und bei der Grenzabfertigung. Informiert dich also vorab über die Öffnungszeiten und Eintreffempfehlungen deiner Airline.

++ Auch interessant: Das sollten Reisende am Flughafen Düsseldorf vermeiden – sonst wird es richtig teuer ++

Doch damit nicht genug: Auch die Luftsicherheitskontrolle bietet zahlreiche Tücken – und Zeitfresser. Aber auch hier helfen die Experten der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin:

Nur ein Handgepäckstück mit zur Kontrolle nehmen.

Flüssigkeiten in maximal 100-ml-Behältern, verpackt in einem 1-Liter-Zip-Beutel, mitführen.

Elektronische Geräte und Flüssigkeitsbeutel separat in die Gepäckwannen legen.

Vor dem Scanner: Jacken ausziehen, Kopfbedeckung abnehmen, Taschen leeren.

Passkontrolle: Neuerung seit Juli 2023

Auch bei der Passkontrolle gilt: Dokumente griffbereit bereithalten. Für alle, die nicht aus der EU kommen, gibt es außerdem seit Juli 2023 eine technische Neuerung: EasyPASS, die teilautomatisierte Grenzkontrolle. Mit einem elektronischen Reisepass und einem deutschen Visum oder Aufenthaltstitel können Reisende am Flughafen Düsseldorf unkompliziert ein- oder ausreisen – selbstständig und ganz ohne langes Warten. Mindestalter: zwölf Jahre.

Also: Reisedokumente checken, rechtzeitig losfahren und die Sicherheitshinweise ernst nehmen – dann klappt’s auch mit dem entspannten Urlaubsstart.