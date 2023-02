MediaMarkt und Saturn: Playstation 5 Mangelware! Kunden müssen stark bleiben

„Play has no Limits“ lautet der Slogan der neuesten Spielekonsole von Sony. Zu Deutsch bedeutet das so viel wie: Spielen hat keine Grenzen. Ein Motto, das viele Gamer und Playstation 5-Fans aktuell nicht unbedingt teilen können. No Limits? Wohl kaum – zumindest was die Verfügbarkeiten im Internet oder in Elektrofachgeschäften wie Saturn oder MediaMarkt anbelangt.

Dort kommt die Playstation 5 schon seit dem Marktstart vor zwei Jahren an seine Grenzen. Wer eine der beliebten Konsolen des japanischen Elektronik-Riesen ergattern wollte, brauchte jede Menge Glück – auch jetzt noch. Denn bei MediaMarkt und Saturn suchen viele Kunden die begehrte Konsole sowohl auf den Verkaufsflächen als auch im Onlineshop häufig noch vergebens.

MediaMarkt und Saturn: Playstation 5 nur eingeschränkt verfügbar

Wegen der globalen Chip-Engpässe in der Corona-Pandemie war die Playstation 5 seit ihrer Einführung im November 2020 nur schwer zu bekommen. Sonys Gaming-Chef Jim Ryan versprach nun allerdings bei der Technik-Messe CES in Las Vegas: „Jeder, der eine PS5 haben möchte, sollte es von nun an viel leichter haben, sie im Handel zu finden.“

In den Onlineshops ist die neueste Generation der Playstation-Konsole derzeit allerdings weiterhin nur eingeschränkt erhältlich. Die Konsole mit einem zusätzlichen Controller gibt es erst wieder ab dem 28. Februar und die Konsole in Kombination mit dem Fußballspiel Fifa23 ist aktuell gar nicht erst lieferbar. Wer die Playstation 5 haben will, muss sie im MediaMarkt-Onlineshop derzeit als Bundle mit zwei weiteren Spielen kaufen. Einfach nur die Konsole gibt es nicht.

MediaMarkt und Saturn: Nachfrage weiterhin hoch

Wie ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage der Redaktion mitteilte, stünden MediaMarkt und Saturn für weitere Nachlieferungen in einem regelmäßigen Austausch mit dem Hersteller. Das Interesse an der Playstation 5 sei weiterhin hoch und Neulieferungen würden immer stark nachgefragt.

„Auch in den vergangenen Wochen haben wir kontinuierlich weitere Lieferungen der PlayStation5-Konsolen erhalten, die wir umgehend sowohl in unseren Märkten als auch in den Onlineshops von MediaMarkt und Saturn in den Verkauf gegeben haben“, erklärt er weiter. Dazu zählten auch Angebote verschiedener Bundles in den Onlineshops mit einem garantierten Lieferdatum.

Doch auch wer frühzeitig vorbestellt, muss mitunter mehrere Wochen auf seine Playstation 5 warten. Ein Spontankauf bei MediaMarkt oder Saturn ist also weiterhin nur zufällig möglich.