Vodafone kann nur hilflos zusehen – Konkurrent übertreibt es bei seinen Kunden maßlos

Vodafone bietet zahlreiche Angebote an. Um Kunden anzulocken, kooperiert das Unternehmen beispielsweise mit dem Streamingdienst Disney Plus und bietet bis Ende April 2025 einen verlockenden Deal an.

Auch für Zocker gab es ein interessantes Angebot: Wer einen Tarif für Vodafone CableMax 1.000 abschloss, der bekam eine Playstation dazu. Jetzt kann Vodafone allerdings nur noch hilflos dabei zusehen, wie ein Konkurrent einen noch krassen Mega-Deal anbietet, und bei Kunden für Schnappatmung sorgt.

Vodafone: Konkurrent bietet Mega-Deal an

Media Mark lockt Neukunden jetzt mit dem Vodafone-Internet-Tarif „GigaZuhause 500“ an. In den ersten zwölf Monaten zahlen DIESE Kunden nur 19,99 Euro. Darüber hinaus erhalten sie ein Startguthaben im Wert von 80 Euro. Wird das Guthaben zuerst aufgebraucht, zahlen sie erst ab dem 5. Monat.

Nach dem ersten Jahr erhöhen sich die Kosten auf 54,99 Euro im Monat, denn den Vodafone-Tarif kann man erst nach zwei Jahren kündigen. Lohnen kann sich das Angebot aber trotzdem, denn Neukunden, die den Tarif buchen, erhalten eine Zugabe.

Media-Markt-Deal: DAS sind die Gratis-Zugaben

Sie haben beim Abschluss des Vodafone-Tarifs die Qual der Wahl: Sie können sich entweder für einen 300-Euro-Gutschein für MediaMarkt oder Saturn (vorausgewählt) entscheiden, oder sich stattdessen für eines dieser Produkte entscheiden:

Meta Quest 3 512 GB (549,99 Euro)

PlayStation 5 Slim Edition (449,99 Euro)

Xbox Series X 1 TB (549,99 Euro)

Dyson V15 Detect Absolute 2023 (599 Euro)

Die genannten Preise finden Kunden für die Produkte aktuell auf der Website von Media Markt vor (Stand: 11. März 2025). Es wird also schnell klar: Sie sind deutlich mehr wert, als die 300-Euro-Gutscheine. Kunden müssen für die Produkte allerdings eine Einmalzahlung leisten. Nach Angaben von „inside-digital“ sind es bei fast allen Produkten jeweils ein Euro. Lediglich beim Dyson-Staubsauger müssen sie 99 Euro zahlen. Besonders lohnenswert sind demnach die Mega Quest 3 und die Xbox. Rechnet man die 549,99 Euro des ersten Geräts von den Kosten die in den zwei Jahren anfallen ab, zahlen Kunden nur noch etwa 11,25 Euro im Monat für „GigaZuhause 500“. Doch ab wann gibt es die Prämie?

Vodafone-Deal: Ab wann die Prämie erhältlich ist

Die Prämie ist erst dann erhältlich, wenn Kunden einen Nachweis der ersten Rechnung auf der Aktionsseite hochladen. Dafür müssen sie den 13-stelligen Code eingeben und dann zwischen den zur Verfügung stehenden Prämien wählen. Nachdem das Bestellformular ausgefüllt wurde, wird das Produkt versendet.