Vodafone: Nach Sender-Abschaltung – nächste Hammer-Nachricht für die Kunden

Vodafone-Kunden müssen sich regelmäßig auf Neuerungen gefasst machen. Erst kürzlich kam es zu einem Wegfall mehrerer Sender. Die ARD stellte zum 7. Januar die Fernsehprogramme in SD per Satellit ein.

Die Folge: Das Erste und die dritten Programme wie WDR, NDR und BR sind seitdem auch im Vodafone-Kabelnetz ausschließlich in HD zu sehen ( >> hier mehr lesen). Jetzt folgt eine weitere Hammer-Nachricht.

Vodafone kooperiert mit Disney Plus – Kunden profitieren

Vodafone kooperiert mit Disney Plus und integriert den Streamingdienst ab sofort in die GigaTV-Plattform. Die App wird demnach automatisch auf der neuen Set-Top-Box „GigaTV Home“ installiert, wie „DWDL“ berichtet.

Auch Nutzer der „GigaTV Cable Box 2“ können auf die vorinstallierte App von Disney Plus zugreifen. Passend dazu gibt es jetzt einen Mega-Deal für Vodafone-Kunden. Damit sparen sie bares Geld.

Disney Plus drei Monate gratis: So sparen Kunden bares Geld

Der Deal gilt für Kunden, die sich ab Februar bis zum 30. April einen Tarif in Verbindung mit der „GigaTV Home“- oder „GigaTV Home Sound“-Box sichern. Sie erhalten dann einen Gutschein für ein dreimonatiges Standard-Werbe-Abo von Disney Plus gratis dazu, heißt es auf der Vodafone Website. Einlösbar ist er einmalig bis zum 31. Juli. Auch Teilnehmer von Vodafone Happy (Vorteilsprogramm für Postpaid- und Prepaid-Mobilfunkkunden) erhalten in der „MeinVodafone App“ einen Code.

Ein Standard-Abo mit Werbung kostet nach Angaben der Disney Plus Website 5,99 Euro im Monat. In den drei Monaten sparen Kunden also insgesamt 17,97 Euro. Einen Haken gibt es allerdings.

Vodafone-Kooperation: Vorsicht vor Kostenfalle

Wer den Mega-Deal bei Vodafone abschließt, muss vorsichtig sein. Kündigt man das Disney Plus Abo nicht innerhalb der drei Monate, läuft es im Anschluss weiter. Das ist dann aber nicht mehr gratis, sondern wird vom Konto des Nutzers abgebucht. Möchtest du den Streamingdienst ausschließlich drei Monate gratis nutzen, solltest du dich also rechtzeitig um die Kündigung kümmern.