Media Markt und Saturn verkünden Neuerung – sie hat Konsequenzen für die Kunden

Kunden von Media Markt und Saturn, aufgepasst: Die beiden Marken wollen künftig noch enger zusammenarbeiten – und das bringt einige Änderungen mit sich.

Media Markt und Saturn starten die erste gemeinsame Werbekampagne. Der kurze und knackige Claim dazu: „Let’s go!“ Viele Kunden fragen sich jetzt: Was bedeutet das für meinen Einkauf?

Media Markt und Saturn: Reparaturen werden vereinfacht

In einer Pressemitteilung, die die beiden Marken gemeinsam herausgaben, heißt es: „Kundinnen und Kunden haben von nun an Zugriff auf Produkte, Services und Dienstleistungen aller Märkte sowie beider Onlineshops, ganz unabhängig von der Marke Media Markt oder Saturn.“

Bedeutet: Künftig kannst du also beispielsweise deine Geräte, die du bei Saturn gekauft hast, auch in einer Media Markt-Filiale reparieren lassen. Außerdem bieten beide Marken die gleichen Angebote an – das Preisevergleichen entfällt somit für dich!

Media Markt und Saturn planen Vorteilsprogramm

„Mit dem gemeinsamen Auftritt stärken wir die Schlagkraft der beiden Erfolgsbrands Media Markt und Saturn“, erklärt Dr. Sascha Mager, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland. Mit den gemeinsamen Aktivitäten soll das Einkaufserlebnis für den Kunden verbessert werden.

Und es ist noch einiges weiteres geplant: In einem Vorteilsprogramm sollen markenübergreifend Punkte gesammelt und eingelöst werden können. Und auch deine Einkaufsgutscheine, die du in einem der Elektrofachmärkte erworben hast, kannst du bei beiden Marken einlösen. Für Onlinebestellungen werden dann auch noch mehr Abholorte zur Verfügung stehen, da sowohl der nächstgelegene Media Markt als auch Saturn ausgewählt werden können.

Media Markt und Saturn wagen Neupositionierung

„Mit der ersten gemeinsamen Brand-Kampagne für Media Markt und Saturn in Deutschland gehen wir konsequent den nächsten Schritt innerhalb unserer Neupositionierung“, betont Michael Schuld, kaufmännischer Leiter der MediaMarktSaturn Retail Group. Man darf gespannt sein, wie diese neue Form der Zusammenarbeit letztendlich bei den Kunden ankommt.