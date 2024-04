MediaMarkt und Saturn machen Amazon ordentlich Druck – was springt dabei für Kunden raus?

Die Elektronikhandelsketten MediaMarkt und Saturn könnten Amazon jetzt ordentlich Druck machen. Denn Anfang April 2024 ging ein neuer Lieferservice an den Start. Gemeinsam mit dem Logistikdienstleister Uber soll es nun möglich sein, dass man sich Artikel aus den Filialen direkt vor die Haustür liefern lässt.

Und zwar innerhalb von 90 Minuten, wir berichteten darüber hier. Jetzt wurde erklärt, wie das Ganze genau funktioniert.

MediaMarkt und Saturn: So funktioniert der neue Service

MediaMarkt und Saturn haben mit dem neuen Versprechen bestellte Produkte innerhalb von 90 Minuten vor der Haustür abzuliefern eine sehr kurze Zeitspanne vorgelegt. Aber ist das wirklich umsetzbar? „Chip“ hat erklärt, wie das Ganze funktioniert. Zunächst einmal muss im Bestellprozess die Option „Sofort Lieferung“ ausgewählt werden. Der Service wird mit 4,99 Euro berechnet.

Danach nimmt eine MediaMarkt- oder Saturn-Filiale in einem Umkreis von maximal sechs Kilometern Luftlinie den Auftrag an. Die Abwicklung und Auslieferung wird dann gemeinsam mit dem Logistiknetzwerk von Uber Eats durchgeführt. Der neue Service wird momentan in knapp 200 Filialen in allen größeren Städten in Deutschland angeboten. Bis zum Ende des Jahres peilt der Elektronikhändler eine flächendeckende Anbindung an.

MediaMarkt und Saturn: Diese Voraussetzungen müssen erfüllt werden

Um den neuen Lieferservice in Anspruch zu nehmen, müssen folgende Bedingungen erfüllt werden. Zunächst einmal muss die Zustelladresse innerhalb des abgedeckten Uber-Servicegebiets liegen. Dann sollte die Bestellung innerhalb der Öffnungszeiten des entsprechenden Marktes und spätestens zwei Stunden vor Ladenschluss erfolgen.

Die bestellte Ware bzw. das Paket darf nur maximal 23 kg wiegen und nicht größer als 100x60x60 cm sein. Die Bestellung muss immer mittels einer PIN durch den Kunden bzw. die Kundin bestätigt werden, die per E-Mail und SMS zugeschickt wird.

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann spricht nichts mehr gegen die neue Sofort-Lieferung. Ob MediaMarkt und Saturn die versprochenen 90 Minuten Lieferzeit einhalten können, wird sich in der Zukunft zeigen.