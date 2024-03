MediaMarkt und Saturn müssen zittern – Kunden lieben den neuen Rivalen

Lange Zeit waren MediaMarkt und Saturn die Größten auf dem Markt. Menschen aus ganz Deutschland gingen meist nur in diese Filialen, um sich ihre Elektrogeräte wie Waschmaschine, Computer und Fernseher zu kaufen. Doch seit einiger Zeit gibt es noch einen weiteren Anbieter im Wettbewerb der Elektromärkte.

Und der stellt für MediaMarkt und Saturn einen ziemlichen Rivalen dar.

MediaMarkt und Saturn: Neuer Wettbewerber

Coolblue ist ein Online-Händler, der Elektrogeräte aller Art verkauft. Zu Beginn tauchte er eher unter dem Radar, doch nun ist schon seit Längerem klar: MediaMarkt und Saturn sollten sich warm anziehen. Denn nun veröffentlichte Coolblue seine Geschäftsbilanz von vergangenem Jahr – und die kann sich sehen lassen. Im Jahr 2023 lag der Umsatz nach eigenen Angaben bei 2,41 Milliarden Euro. Seinen Betriebsgewinn hat der Online-Händler auf 88,3 Millionen Euro verdoppelt.

In Deutschland konnte sich das Unternehmen über eine Umsatzsteigerung um 8,05 Prozent freuen.

Eine Kampfansage gegenüber MediaMarkt und Saturn. Und damit nicht genug – Coolblue investiert weiter. Insgesamt acht neue Stores sollen in diesem Jahr in den Niederlanden, Belgien und Deutschland entstehen.

Große Pläne in Deutschland

Gleich zwei neue stationäre Geschäfte sollen in Deutschland an den Start gehen. Bislang gibt es Filialen in Düsseldorf und Essen. Doch das ist noch nicht alles, denn auch das Liefergebiet des Online-Händlers soll ausgeweitet werden. Laut einer Pressemitteilung bei „PR Konstant“ eröffnet Coolblue nun ein neues Depot in Kelsterbach, Hessen, und erschließt so den Großraum Frankfurt.

Mit seinem Lieferservice für Haushaltsgroßgeräte „CoolblueLiefert“ erreicht der Online-Händler, der in direkter Konkurrenz zu MediaMarkt und Saturn steht, weitere 5 Millionen Kunden.

MediaMarkt und Saturn werden zukünftig also weiterhin Gas geben müssen, wenn sie mit dem neuen Konkurrenten nicht überholt werden wollen. Denn der Online-Händler wird sein Rekordjahr 2023 in diesem Jahr garantiert übertreffen wollen.