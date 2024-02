Media Markt und Saturn mit außergewöhnlichem Service – doch es gibt einen großen Haken

Wer bei Media Markt und Saturn einkaufen will, der fährt bei einer neuen Wohnung gerne mal schnell mit einem voll beladenen Auto nach Hause. Wie schön wäre es da, wenn man sich wie bei Amazon auch ganz einfach seine Technik-Geräte nach Hause liefern lassen könnte?

Genau das soll laut einer aktuellen Mitteilung von Media Markt und Saturn ab sofort möglich sein. Gemeinsam mit Uber kannst du dir schon bald Mixer, Toaster und Co. mit wenigen Klicks nach Hause liefern lassen. Doch die Sache hat derzeit noch einen großen Haken, denn zunächst werden die wenigsten Kunden den Service nutzen können.

Media Markt und Saturn: HIER kannst du den Service nutzen

Ab April 2024 soll der neue Lieferservice an den Start gehen, weiß „Golem“. Gemeinsam mit dem Logistikdienstleister Uber Direct soll es dann möglich sein, dir Artikel aus den Filialen bis vor die Haustür liefern zu lassen – und das innerhalb von 90 Minuten.

Doch zunächst werden diesen Service nur Kunden des Elektronikhändlers aus den Großstädten Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Düsseldorf und anderen Metropolen nutzen können. Aber auch bei den lieferbaren Artikeln gibt es große Einschränkungen.

Nicht alle Artikel lieferbar

Denn lediglich Produkte mit einer Maximalgröße von 100 x 60 x 60 Zentimetern und einem Maximalgewicht von 23 Kilogramm werden per Uber zu dir nach Hause transportiert. Um den neuen Kühlschrank oder die neue Waschmaschine in deine Wohnung zu bekommen, braucht es also weiterhin eigene Kraft – oder einen anderen Elektronikhändler.

Bis Ende 2024 sollen nach Angaben des Unternehmens alle rund 400 Filialen der beiden Elektronikmärkte angebunden werden. Die Lieferoption findest du auf den Websites von Media Markt und Saturn. Ganz kostenlos ist die Lieferung im Übrigen natürlich nicht. 4,99 Euro müssen Kunden für ihre bestellten Waren bezahlen. Doch das dürfte es ihnen wert sein, um sich den Gang zum Elektronikhändler zu sparen.