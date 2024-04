Kaufland, Edeka und Co.: Kunden merken nicht, wie Märkte sie HIER hinters Licht führen

Die meisten Menschen erledigen ihren Einkauf bei Supermärkten wie Kaufland und Edeka nicht völlig unvorbereitet. Oft haben Kunden eine Einkaufsliste dabei, an die sie sich halten wollen.

Immer wieder passiert es jedoch, dass am Ende mehr im Einkaufswagen bei Kaufland, Edeka und Co. landet, als eigentlich geplant war. Das mag zum einen an überraschenden Angeboten liegen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte – aber auch an ausgeklügelten Tricks, derer sich die Einzelhändler bedienen.

Kaufland, Edeka und Co. mit besonderer Produkt-Platzierung

Während Einzelhändler vor allem mit unterschiedlichen Sonderangeboten oder einem besonderen Sortiment um die Kunden konkurrieren, gibt es oft eine Gemeinsamkeit in den verschiedenen Filialen von Kaufland, Edeka und anderen: Vor dem Eingang ist meist ein saisonales Angebot aufgebaut.

Noch bevor der Kunde den Laden betritt, werden ihm je nach Jahreszeit unterschiedliche praktische Produkte angepriesen. In der aktuellen Frühlingszeit ist das besonders häufig Grillkohle oder anderes Grillzubehör – und das nicht ohne Grund.

+++ Edeka-Kunden geschockt: Insolvenz von Traditions-Unternehmen trifft alle wie ein Schlag +++

Hinter der Platzierung steckt die psychologische Überlegung, dass der Kunde schon vor dem Betreten des Ladens auf den Gedanken kommt, die Grill-Saison einzuleiten oder fortzuführen. Ist die Grillkohle erst einmal eingepackt, wird man auch bei Fleisch, Salaten und anderen Lebensmitteln für einen Grillabend zuschlagen, so die Strategie der Einzelhändler.

+++ Edeka: Amerikanerin lässt 100 Euro in Filiale – ihr Einkauf macht deutsche Kunden fassungslos +++

Kaufland, Edeka und Co.: So können sich Kunden schützen

Die Platzierung der schweren Grillkohle-Säcke vor der Filiale bietet weitere Vorteile für Einzelhändler wie Kaufland oder Edeka. Zum einen sind die Produkte eben meist so schwer, dass sie auch nicht mal eben so geklaut werden können. Zum anderen ist der Weg vom Einkaufswagen zum schweren Grillzubehör nicht weit – und hat man erst einmal einen Wagen, füllt man diesen auch.

Mehr Themen:

Auch wenn die Supermärkte also jeden Trick nutzen, unser Kaufverhalten zu beeinflussen, sollte man als Kunde jeden Tag seinen klaren Verstand benutzen. Ist vielleicht noch Grillkohle zu Hause oder war ohnehin ein anderes Abendessen geplant? Zudem ist das auffälligste Angebot nicht gleich das beste – Zeit für einen kleinen Preisvergleich sollte immer noch drin sein.