Kaufland-Kunden machen es immer wieder – „Unendlich unangenehm“

Wenn man bei Kaufland einkaufen geht, beobachten Kunden immer wieder Situationen, die als unangenehm wahrgenommen werden.

Auf Instagram teilt der Account „Herr Anwalt“ mehrere Situationen, die man bei Kaufland erlebt. Diese sind zwar aus juristischer Sicht vollkommen legal, werden von den meisten Kunden trotzdem als seltsam wahrgenommen.

Kaufland: Kunden ignorieren Mitarbeiter

In der ersten Situation fragt ein Kunde eine Verkäuferin bei Kaufland, wo sich ein gewisses Produkt befindet. Statt dem Hinweis zu folgen, passiert es jedoch immer wieder, dass die Kunden diesen Hinweis dann plötzlich einfach ignorieren und in eine andere Abteilung im Supermarkt gehen.

Eine Kundin von Kaufland kennt diese Situation und hat einen ähnlichen unangenehmen Moment beim Einkaufen beobachtet. In den Kommentaren berichtet sie, dass sie es besonders seltsam findet, wenn Kunden „den Mitarbeiter nach einem Produkt fragen, ihm hinterherlaufen und es dann nicht aus dem Regal nehmen.“

Eine weitere Situation, die zwar seltsam, aber legal ist: Wenn andere Kaufland-Kunden das exakt gleiche kaufen, wie man selbst. Gerade erst hat man das gewünschte Produkt aus dem Regal genommen, da greift ein anderer Kunde auch danach.

Falsches Einpacken an der Kasse

In den Kommentaren stimmt ein Kunde zu, dass diese Situation bei Kaufland oft sehr unangenehm sein kann. Er schreibt: „Also um ehrlich zu sein ist es mir unendlich unangenehm, wenn ich das Gleiche wie jemand anderes kaufe.“ Eine Meinung, die wohl die meisten nachvollziehen können.

Die letzte Situation, die in dem Video von „Herr Anwalt“ vorgestellt wird, betrifft das Einpacken nach dem Bezahlen. Immer wieder kann man Kunden bei der Kasse von Kaufland beobachten, die Produkte als Erstes einpacken, die leicht zu beschädigen sind. In dem Video kann man sehen, wie ein Kunde an der Kasse als Erstes die Tomaten in die Einkaufstüte packt. Direkt danach greift er nach einer schweren Kiste mit Wasser und will diese auf die Tomaten stellen. Dieser Versuch wird wohl wahrscheinlich in einer Tomatensoße enden, aber wenigstens kann man diese dann noch für die Nudelsauce verwenden.