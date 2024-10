Lidl-Kunden packen zu Hause ihren Einkauf aus und toben – „Das Schrecklichste“

Wer kennt das nicht: Man schlägt den Prospekt auf, notiert sich die Angebote der Woche und schon findet man im Prospekt des Supermarktes jede Menge Aktionen. Das reicht oft von technischen Produkten bis hin zu kulinarischen Leckerbissen. Doch genau von einer solchen Delikatesse war ein Lidl-Kunde mehr als enttäuscht – prompt teilte er seinen Ärger im Netz.

Ob bayerische Oktoberfestwoche, Weihnachtsschmankerl oder auch mal eine internationale Woche – Aldi, Edeka, Lidl und Co. überraschen ihre Kundinnen und Kunden immer wieder mit Aktionen. Kein Wunder, dass die Freude darüber meist riesig ist – schließlich kann man sich mit einem italienischen Lebensmittelprodukt die dortige Küche sozusagen nach Hause holen.

Lidl: Kulinarisches Gebäck sorgt für Enttäuschung

Auch ein Kunde aus den USA wollte offenbar so Urlaub zu Hause machen. Apropos: Wer es noch nicht wusste, Lidl gibt es wie Aldi nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und eben auch in den USA. Und wie könnte es anders sein, werden auch dort kulinarische Highlights aus aller Welt angeboten. Doch statt eines geschmacklichen Hochs wurde der Lidl-Kunde von einem italienischen Lebensmittel mehr als enttäuscht.

So wollte er die dort angebotenen Panzerotti probieren, also eine gebackene Teigtasche, die mit allem Möglichen gefüllt werden kann. Ob süß mit Zucker und Äpfeln oder herzhaft mit Tomaten und Mozzarella – meist ist das Gebäckstück ein absoluter Leckerbissen. Die Rezeptur von Lidl scheint allerdings etwas exotisch gewählt zu sein: Die dortige Panzerotti war mit Zitrone und Hummus gefüllt. Offenbar hat es nicht ganz den Geschmack des Lidl-Kunden getroffen, denn er meinte, „dass das das Schlimmste ist, dass du jemals bei Lidl hattest.“

Furore um Produkt: Panzerotti treffen nicht den Kunden-Geschmack

Doch nicht nur das teilte er auf Reddit, sondern auch ein Foto des Produkts mit der Aufschrift „imported from ITALY“, also „importiert aus Italien“. Offenbar nicht nur eine klare Kampfansage gegen das Produkt, sondern auch eine Warnung an andere Konsumentinnen und Konsumenten. Mit Erfolg. So schrieb ein anderer User: „Panzerotti? Thanks, but no thanks“, zu Deutsch: „Panzerotti? Danke, aber nein danke“.

Auch wenn das Produkt – zumindest bei dem einen Lidl-Kunden – mehr als durchgefallen ist, hat es doch sicherlich den einen oder anderen Fan gefunden. Und wer weiß, vielleicht stößt das nächste Angebot auf absolute Begeisterung.