Rewe-Kunde blickt fassungslos ins Regal – „Das muss hier aufhören“

Nicht viele Social-Media-Trends schaffen es aus ihrer Bubble auf TikTok oder Instagram derart ins Licht der Öffentlichkeit, dass alle Medien darauf anspringen und gefühlt jeder Bürger auf der Straße sofort weiß, was es damit auf sich hat. Doch vereinzelt gibt es solche Ausreißer – und die „Dubai-Schokolade“ gehört definitiv dazu.

Ende letzten Jahres ging der Hype um die mit Pistaziencreme und Kadaifi gefüllte Vollmilchschokolade komplett durch die Decke. Nicht nur bei Rewe, Kaufland & Co. lag die Süßigkeit plötzlich in den Regalen – auch auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland wurden zahlreiche Speisen plötzlich in „Dubai“-Versionen umgewandelt und mit Pistazie und Kadaifi angerichtet. Und offenbar ist der Spaß noch nicht vorbei…

Rewe: Was ist bitte eine „Dubai-Bratwurst“?

Auch im Jahr 2025 verschwindet die Dubai-Schokolade nicht aus den Schlagzeilen. Aldi wurde beispielsweise gerichtlich dazu verpflichtet, seine hauseigene „Dubai-Schokolade“ nicht mehr unter dem Trend-Namen zu verkaufen, weil sie nicht in Dubai, sondern in der Türkei hergestellt wurde (>> hier mehr dazu).

Doch bei der Kreativität, den Dubai-Trend im Lebensmittelbereich weiter auszupressen, kennen viele Händler keine Grenzen. So staunte ein Rewe-Kunde beispielsweise nicht schlecht, als er im Kühlregal plötzlich grüne Bratwürste entdeckte. Keine Sorge, hier handelte es sich nicht um altes, vergammeltes Fleisch – sondern um „Dubai-Bratwurst“, wie das Etikett verriet. „Dubai-Bratwurst bei Rewe. Bitte, Leute, boykottiert diese Scheiße. Das muss hier aufhören“, echauffierte sich der Kunde bei X (ehemals Twitter).

Eine grüne Bratwurst mit Pistaziencreme? Klingt mehr als ungewöhnlich. Unsere Redaktion hat bei Rewe nachgefragt, was es damit auf sich hat – und wo es das Produkt zu kaufen gibt.

Rewe erklärt ungewöhnliches Produkt

Die Antwort: Für die Dubai-Bratwurst ist nicht Rewe an sich verantwortlich – es handelt sich stattdessen „um eine individuelle regionale Aktion unseres Rewe-Marktes Henkel in Gründau-Lieblos/Main-Kinzig-Kreis“, erklärte uns der Konzern. Die Filiale in Hessen hat sich dafür mit einer lokalen Metzgerei zusammengetan.

Und obwohl sich der oben genannte Kunde auf X erst kürzlich (Anfang Februar 2025) über die Bratwurst aufregte, warb der Rewe-Markt Henkel schon im Herbst 2024 für sein Aktionsprodukt. Wie das Schild im Laden erklärt, besteht die Wurst aus Kalbsfleisch, das mit Kreuzkümmel und Pistazie verfeinert wurde.

Doch auch damals fiel das Feedback bereits ernüchternd aus. „Die Menschheit ist verloren“, schimpfte ein Kunde – eine andere Kundin sah darin gar das „Armseligste, was ich seit langem als Verkaufsversuch gesehen habe.“