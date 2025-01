Mann kauft PlayStation für 5 Euro – zuhause traut er seinen Augen nicht

Was für ein Schnapper! Selbst für eine kaputte Playstation von Sony nur fünf Euro bezahlen zu müssen wäre ein Traum für zahlreiche Sammler und Bastler da draußen. So lohnt es sich für sie immer mal wieder in den Secondhand-Läden in ihrer Nähe umzusehen. So stieß auch dieser Gamer zuletzt auf einen unfassbaren Fund.

Im Regal zwischen Küchengeräten lag eine PS4. Gerade einmal fünf Euro wollte der Verkäufer für die Konsole haben. Der Käufer fackelte nicht lange und erlebte zuhause dann eine echte Überraschung.

PS4 für 5 Euro – Käufer ahnt es nicht

Auf „Reddit“ teilte kürzlich ein Nutzer die Geschichte hinter seinem Glücksgriff. So fand er ganz zufällig eine PlayStation in einem Secondhand-Geschäft. „Ich hätte sie fast im Regal übersehen. Sie sah aus wie ein unscheinbares schwarzes Kästchen, das da zwischen den anderen kleinen Küchengeräten stand. Dann bemerkte ich das PS4-Logo auf der Vorderseite und schnappte sie mir.“

Dank eines Rabatt-Coupons kaufte der Mann die PS4 für gerade einmal 4,34 Pfund, was umgerechnet 5,17 Euro entspricht. Selbst ohne Kabel und Controller ein echter Schnapper. Zuhause fand er dann ein funktionierendes Kabel und lieh sich einen Controller von einem Freund aus, um die Konsole testweise zu starten. Dann die große Überraschung: Sie funktionierte.

PS4 für 5 Euro funktioniert

Damit hätte der Käufer nie und nimmer gerechnet. „Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert sie perfekt“, teilt er anderen neidischen Nutzern auf „Reddit“ mit. So viel Glück muss man erst einmal haben.

„Dies ist unsere erste PlayStation. Wir sind traditionell eine Nintendo-Familie“, gibt er dann zu.

Jetzt will er sich erst einmal einen eigenen Controller sowie ein paar Spiele zulegen und die PS4 zurücksetzen, um die Daten des Vorbesitzers zu löschen. Zufällig hatte sich sein Sohn gerade erst eine PS5 gewünscht, damit er Spider-Man spielen kann, erwähnt der Käufer noch am Rande. Wenn’s jetzt nicht unbedingt Spider-Man 2 sein muss, geht das auch mit der Vorgänger-Konsole.