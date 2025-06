Bürgergeld: Jasmin lässt ihre Kinder hungern – aber kauft für 50 Euro Tabak

Es sind erschreckende Zustände, die sich in einem Haushalt in Duisburg abspielen. In einer kleinen, heruntergekommenen Wohnung leben Jasmin und ihre zwei Kinder Birgi und Sinan. Gearbeitet hat Jasmin noch nie, wie es in der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland – deine Kinder“ heißt. Sie sitzt die meiste Zeit des Tages zuhause.

Lust für ihre Kinder zu kochen, die mit knurrenden Mägen aus der Schule nach Hause kommen, hat Jasmin aber scheinbar nicht. „Ich habe nichts zu Essen gekocht, weil wir kein Geld mehr haben, weil ich gestern alles ausgegeben habe“, verrät die Hartz-4-Empfängerin (Die Sendung die RTL Zwei am Dienstag, 10. Juni 2025, ausstrahlt, wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht).

Kinderdrama in RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku

Keine Ausnahme, wie es bei RTL Zwei heißt. Die 34-Jährige kocht nur selten für ihre Kinder, sie hat entweder kein Geld oder keinen Antrieb, so die Sprecherin der Sendung. Für ihre Kinder eine Katastrophe. Er esse dann nur ein Brot, sagt Sinan, „manchmal habe ich auch richtig doll Hunger“.

Eine ausgewogene, gesunde Ernährung gibt es in diesem Haushalt nicht. Meist bleiben den Kindern nur Brot und Kartoffelbrei. Noch schlimmer sieht es kurz vor den Zahltagen aus. Dann hat die Familie meist gar kein Geld mehr. Dann kann nur noch der Kiosk um die Ecke helfen. Hier kann Jasmin anschreiben lassen, kauft ein bisschen Milch, Wasser und eine große Dose Tabak mit Hülsen.

50 Euro im Monat für Zigaretten

Erschreckend. Obwohl kaum Geld für Essen da ist, auf ihre Zigaretten will die zweifache Mutter nicht verzichten. Rund 50 Euro gibt sie dafür im Monat aus. Kiosk-Mitarbeiterin Ute kann sie nicht verstehen. Sie würde ihren Kindern lieber Essen oder auch mal ein Eis kaufen, als für sich selbst Tabak zu holen. Und so gibt es für Jasmins 11-jährige Tochter Birgi auch an diesem Mittag nur Cornflakes mit Milch.

Wichtig: Fälle wie der von Jasmin sind die Ausnahme. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.