Bürgergeld: Jannik (13) lebt im Dreck: Es gibt nicht mal Türen

Es sind Verhältnisse, wie man sie sich in einem reichen Land wie Deutschland eigentlich nicht vorstellen kann. Die RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland – deine Kinder“ begleitet den 13-jährigen Jannik und seine Familie aus dem Siegerland. In einem heruntergekommenen Fachwerkhaus wohnen Mutter Sabine, Janniks 20-jährige Schwester Lisa und Papa Thomas. Seit Jannik denken kann, lebt seine Familie von Hartz-4 (die Episode, die RTL Zwei am 10. Juni ausstrahlt, wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht).

Das Haus, es ist in einem erschreckenden Zustand. „Ich schäme mich, weil wir keine Heizung haben, keine richtigen Fenster und keine Türen“, beschreibt Jannik den Zustand. Eigentlich ist die Bleibe der Familie unbewohnbar, dennoch, so heißt es in der Bürgergeld-Doku, lebt die Familie bereits seit acht Jahren hier.

Bürgergeld: Familie aus dem Siegerland lebt im Chaos

Dreck, Kälte und Unordnung – das ist bittere, tägliche Realität für den 13-Jährigen. Dazu kommt, dass seine Schwester an ADHS leidet. „Das heißt, das sie mehr redet, und halt manchmal aggressiv wird, beschreibt Jannik.

Die Situation in dem dreckigen Haus, für Jannik nur schwer zu ertragen. „Wir möchten hier eigentlich alle nicht mehr wohnen, aber wir können uns das nicht leisten, woanders hinzuziehen“, erklärt der 13-jährige Junge.

Dazu kommt, dass es auch an Essen und Trinken fehlt. „Es kommt öfters vor, dass der Kühlschrank leer ist“, beschreibt Jannik, „für mich ist das eigentlich doof.“ Doch Jannik kennt es nicht anders, schon immer war es so. Und so wird wohl auch sein größter Wunsch, einmal das Meer zu sehen, vorerst nicht in Erfüllung gehen. Seine Familie hat kaum Geld zum Leben, einen gemeinsamen Urlaub gab es noch nie. Freunde aus der Schule einzuladen ist dem 13-Jährigen unangenehm. Zu dreckig, zu chaotisch ist die Wohnung. Ein trauriges Kinderschicksal mitten in Deutschland.

