Nintendo Switch 2 ist da! Doch Vorbesteller schauen in die Röhre

„Die nächste Evolutionsstufe von Nintendo Switch ist da!“ Diese Worte des großen Spieleherstellers rund um Mario Cart, Donkey Kong und Co. haben in den vergangenen Tagen die Vorfreude aller auf die neue Konsole massiv geschürt. Nun ist es soweit: Am Donnerstag (5. Juni) findet der Release der neuen Nintendo Switch 2 endlich statt.

Was das brandneue Gerät kann, welche Probleme Vorbesteller haben könnten und ob du auch noch am Release-Tag spontan zugreifen kannst, erfährst du hier.

Nintendo Switch 2 Release: Warum Vorbesteller leer ausgehen könnten

Die Nintendo Switch 2 ist endlich da. Für 469,99 Euro (UVP) zieht die neue Konsole heute (5. Juni) in die Geschäfte und Regale ein. Dazu gibt es neue exklusive Titel wie Mario Kart World, die nur auf der neuen Konsole gespielt werden können.

Einige glückliche “Reddit”-Nutzer konnten sich bereits gestern (4. Juni) über eine verfrühte Amazon-Lieferung freuen. Doch wer die Switch bei MediaMarkt oder Saturn vorbestellt hat, wurde nun vorsorglich von den Tech-Giganten vertröstet. Wie „GamePro“ schreibt, könnte es aufgrund hoher Bestellzahlen ein bis zwei Tage dauern, bis die Kunden ihre Bestellungen abholen können. MediaMarkt und Saturn bitten Kunden explizit darum, erst vorbeizukommen, wenn sie eine Abholbenachrichtigung erhalten haben. Dadurch dürfte sich der Tech-Gigant zunächst absichern. Ob es wirklich zu Verzögerungen kommt, wird sich zeigen.

Nintendo Switch 2: Was ist neu?

Doch wer nicht vorbestellt hat, könnte auch heute noch Glück haben. Einfach früh in den Laden gehen und notfalls in zwei, drei Geschäften vorbeischauen.

Das kann die neue Nintendo Switch 2:

größerer 1080p-Bildschirm

4k-Auflösung auf dem Fernseher, HDR, bis zu 120 fps

neue Joy-Con 2-Controller mit Magnetverbindung

flexibler Aufsteller mit Tisch-Modus zum Anwinkeln

Game Chat

Übrigens: Nur, weil du die Switch 2 zu Hause hast, kannst du nicht gleich mit dem Spielen loslegen. Vorher musst du noch das Day One-Update installieren. Denn ohne den Patch ist die Konsole nicht bespielbar. Wer sich kein neues Spiel dazu gekauft hat, soll aber laut Nintendo auch fast alle bisherigen Games zocken können. „Bestimmte Nintendo Switch-Spiele werden möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit Nintendo Switch 2“, muss der Game-Riese allerdings vorwarnen.

Konkurrent Sony haut neue „State of Play“ Folge raus

In der Nacht zum Nintendo Switch 2 Release hat übrigens aus Sony Neuigkeiten zu Playstation-Titel gedroppt – allen voran neue PS5-Titel. Hier eine Liste aller Ankündigungen:

Lumines Arise (PS5 / PS VR2 – Herbst 2025)

(PS5 / PS VR2 – Herbst 2025) Pragmata (PS5 – 2026)

(PS5 – 2026) Romeo is a Dead Man (PS5 – 2026)

(PS5 – 2026) Silent Hill f (PS5 – 25. September)

(PS5 – 25. September) Bloodstained: The Scarlet Engagement (PS5 – 2026)

(PS5 – 2026) Digimon Story: Time Stranger (PS5 – 3. Oktober)

(PS5 – 3. Oktober) Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4 / PS5 – 30. September)

(PS4 / PS5 – 30. September) Baby Steps (PS5 – 8. September)

(PS5 – 8. September) Hirogami (PS5 – 3. September)

(PS5 – 3. September) Everybody’s Golf Hot Shots (PS5 – 5. September)

(PS5 – 5. September) Ninja Gaiden: Ragebound (PS4 / PS5 – 31. Juli)

(PS4 / PS5 – 31. Juli) Cairn (PS5 – 5. November)

(PS5 – 5. November) Mortal Kombat Legacy Kollection (PS4 / PS5 – 2025)

(PS4 / PS5 – 2025) Project Defiant: Wireless Fight Stick (kein Termin genannt)

(kein Termin genannt) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5 – 28. August)

(PS5 – 28. August) Nioh 3 (PS5 – Anfang 2026) – Demo jetzt verfügbar

(PS5 – Anfang 2026) – Demo jetzt verfügbar Thief VR: Legacy of Shadow (PS VR2 – 2025)

(PS VR2 – 2025) Tides of Tomorrow (PS5 – 24. Februar 2026)

(PS5 – 24. Februar 2026) Astro Bot (PS5) – 5 neue Challenge Level kommen in Kürze

(PS5) – 5 neue Challenge Level kommen in Kürze Sea Remnants (PS5 – 2026)

(PS5 – 2026) Sword of the Sea (PS5 – 19. August)

(PS5 – 19. August) FBC: Firebreak (PS5 – 17. Juni)

(PS5 – 17. Juni) Deus Ex (PS5 – 17. Juni) – Classics für Plus

(PS5 – 17. Juni) – Classics für Plus Twisted Metal 3&4 (PS5 – 15. Juli) – Classics für Plus

(PS5 – 15. Juli) – Classics für Plus Resident Evil 2&3 (PS5 – Sommer) – Classics für Plus

(PS5 – Sommer) – Classics für Plus Myst & Riven (PS5 – Juni) – Classics für Plus

(PS5 – Juni) – Classics für Plus 007 First Light (PS5 – 2026)

(PS5 – 2026) Ghost of Yotei (PS5 – 2. Oktober) – State of Play mit mehr Gameplay im Juli

(PS5 – 2. Oktober) – State of Play mit mehr Gameplay im Juli Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5 – 2026)

