Game Boy: Kinder der 90er haben ihn geliebt – jetzt ist er ein Vermögen wert!

Er hat den Kindern der 90er den Kopf verdreht. Wer sich an den Game Boy zurückerinnert, bei dem kommen schnell nostalgische Gefühle auf.

Kein Wunder, dass die Nintendo-Konsolen auch heute noch gefragt sind. Um manche Spiele hat sich sogar ein regelrechter Kult entwickelt. Bevor du deinen Keller oder Speicher ausmistest und alte Spielsachen wegschmeißt, solltest du lieber zweimal überlegen. Denn das ein oder andere Spiel von damals ist heute richtig wertvoll. Beispiel gefällig?

Game Boy: Irre, wie wertvoll er heute ist

Er hat schon damals für leuchtende Kinderaugen gesorgt: Der Game Boy von Nintendo hat eine ganze Generation fasziniert. Wer die portable Spielekonsole von Nintendo unter dem Weihnachtsbaum liegen hatte, konnte sein Glück kaum fassen. Für viele Kinder der 90er-Jahre war es das erste Tor zur digitalen Welt.

++ Hast du diese alten Handys noch? Sie sind jetzt ein Vermögen wert ++

Von Tetris über Donkey Kong und Zelda bis Super Mario und Pokémon. Diese Spiele standen in den Jahren danach auf den Wunschzetteln und wurden jahrelang durchgezockt. Wer sie allerdings nicht angerührt hat, sitzt jetzt auf einem Schatz.

Der Inbegriff der 90er: der Game Boy von Nintendo. Foto: IMAGO/Thomas Eisenhuth

Denn ein originalverpackter Game Boy ist heute richtig wertvoll. Schließlich werden die alten Konsolen nicht mehr produziert. Und so regelt das mangelnde Angebot die Nachfrage.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

10.000 Euro für ein Spiel

Während man Anfang der 1990er „nur“ zwischen 149 und 169 DM für einen Game Boy auf den Tisch legen musste, werden heute mehrere tausend Euro fällig. So ist erst am 16. April ein originalverpackter Gameboy (Classic Sealed) für 3.000 Euro verkauft worden. Für andere Modelle sind Fans sogar bereit noch mehr Geld auszugeben. So ersteigerte ein Fan den Gameboy Color in Tommy-Hilfiger-Version am 10. April bei Ebay für 4.500 Euro.

Mehr Themen:

Selbst bestimmte Spiele, etwa von Pokémon, werden unverpackt für mehrere tausend Euro verkauft. Das Spiel „Maui Mallard – Cold Shadow“ wechselte am 4. Mai sogar für 10.000 (!) Euro den Besitzer! Mit gebrauchten Game-Boy-Artikeln wirst du hingegen heute nicht mehr reich. So wurde am 11. Mai ein alter Game Boy der ersten Generation für 62 Euro verkauft. Da brachte die leere Originalverpackung am selben Tag mehr ein, die sich ein Sammler satte 201 Euro kosten ließ. Macht sich schließlich auch 2025 noch gut im Regal…