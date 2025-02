Hast du diese alten Handys noch? Sie sind jetzt ein Vermögen wert

Auf ein Handy zu verzichten, ist heutzutage nahezu unmöglich. Nicht nur für die Arbeit und den Kontakt zu Freunden und der Familie über Whatsapp, sondern auch für banale Dinge ist es essenziell: Ohne Smartphones sind viele selbst beim Heimweg oder der Frage nach der Uhrzeit aufgeschmissen.

Deshalb ist das Handy gerade jüngeren Leuten wichtig und wird regelmäßig durch ein neues Modell ausgetauscht. Alte Handys landen hingegen in einem Schrank und bleiben dort über Jahre unberührt. Dabei sind einige alte Modelle mittlerweile ein Vermögen wert. Welche fünf Modelle sind heutzutage besonders viel wert?

Platz 5: Dieses alte Handy ist ein Vermögen wert

Auf Platz 5 landet dabei das Motorola 3200. Das Handy wurde im Jahre 1992 von Motorola international vorgestellt und ist ein echtes Sammlerobjekt.

+++ Whatsapp testet heimlich neues Feature – Nutzer müssen genau hinsehen +++

Gehandelt wird das alte Handy nach Angaben von „T-Online“ mittlerweile für um die 100 Euro. Wer die Originalverpackung noch besitzt, kann sogar mehr verlangen. Verkäufer nehmen Preise von 300 bis 800 Euro.

Platz 4: So viel ist das Nokia 8800 wert

Auf Platz vier hat es das Nokia 8800 geschafft. Das Handy kam 2005 auf den Markt und war früher ein echtes Prachtexemplar. Mittlerweile wird es für stolze 120 bis 200 Euro bei Ebay angeboten.

+++ Whatsapp Betrugsmaschen: Viele Nutzer heimlich abgehört – DAS steckt dahinter +++

Wer es im Neuzustand verkauft, kann sogar mit bis zu 800 Euro rechnen. Hat man die Arte-Carbon- oder die Sirocco-Version freut sich das Konto besonders: Die Modelle werden aktuell für stolze 1.200 Euro gehandelt. Es lohnt sich also, einen Blick in Schränke und Schubladen zu werfen.

Platz 3: Dieses alte Nokia Handy ist besonders viel wert

Neben dem Nokia 8800 hat es auch das Nokia 8110 in das Ranking der wertvollsten, alten Handys geschafft. Auf den Markt kam es fast 10 Jahre vor dem 8800-Modell ‒ nämlich 1996. Das Handy wurde drei Jahre später durch den Film „Matrix“ bekannt.

Mittlerweile wird das Nokia-Modell für 3000 Euro angeboten ‒ zumindest, wenn es original verpackt ist. Damit ist das alte Handy jetzt dreimal so viel wert wie früher. Ist es hingegen gebraucht, bekommen Anbieter lediglich bis zu 100 Euro.

Platz 2: Altes iPhone für fast 4.000 Euro gehandelt

Nach dem großen Nokia-Hype brachte Apple 2007 sein erstes Handy raus: das iPhone 2G. Für Sammler ist dieses Modell besonders interessant, obwohl sie damit technisch kaum noch etwas anfangen können.

Sie greifen dafür trotzdem tief in die Tasche und das wissen Händler genau. Gehandelt wird ein gebrauchtes iPhone 2G für etwa 150 Euro. Handys, die original verpackt oder sogar ungenutzt sind, können sogar deutlich mehr einbringen. Bei Ebay soll eins für 3.959 Euro gehandelt worden sein, wie „T-Online“ berichtet.

Platz 1: Dieses alte Handy ist am wertvollsten

Das Motorola DynaTAC 8000x hat den Kampf um den Titel des „wertvollsten alten Handys“ gewonnen. Auf den Markt kam es 1983 und wer es haben wollte, musste dafür etwa 4.000 US-Dollar zahlen. Mittlerweile kann man dafür bis zu 8.000 Euro verlangen. Voraussetzung dafür ist ein sehr guter Zustand.

Auch interessant:

In der Schweiz wurde kürzlich sogar ein Motorola DynaTAC 8000x auf Ebay für 85.000 Euro als Startpreis angeboten. Wer es sofort kaufen wollte, musste 120.000 Euro zahlen. Alte Handys sind also nicht immer so wertlos, wie man meint.