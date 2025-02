Whatsapp Betrugsmaschen: SO können Fremde deine Chats mitlesen

Heutzutage kommt kaum jemand ohne den Messenger-Dienst Whatsapp aus. Immerhin kann man so vollkommen kostenlos Nachrichten, Fotos, Videos und vieles mehr an andere Personen oder gar Gruppen senden. Doch die große Beliebtheit des Messengers machen sich leider auch Kriminelle zunutze.

Sie versuchen mit unterschiedlichen Betrugsmaschen, wie beispielsweise dem Enkeltrick, die Nutzer zu Geldüberweisungen zu bewegen. Oft geben sie in Textnachrichten vor, zur Polizei zu gehören oder ein Familienmitglied zu sein. Immer wieder sind die Betrugsversuche leider erfolgreich. Die Verbraucherzentralen in Deutschland warnen regelmäßig vor den Betrugsfällen und die Polizei rät zu Strafanzeigen, wenn man auf eine Masche hereingefallen ist. Wir halten dich in diesem Artikel über die aktuellen Betrugsmaschen bei Whatsapp auf dem Laufenden.

Whatsapp Betrugsmaschen: Wenn aus Textnachrichten Betrugsversuche werden

Viele, die Whatsapp nutzen, haben schon mal merkwürdige Textnachrichten über den Messenger-Dienst bekommen. Nicht immer muss es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln. Dennoch gibt es mittlerweile viele Maschen, wie etwa den Enkeltrick, bei dem in einer Textnachricht behauptet wird, dass ein Familienmitglied dringend eine Geldüberweisung brauche.

Die Betrugsversuche über Whatsapp nehmen immer stärker zu. Auch wenn die Verbraucherzentralen vor den Betrugsmaschen warnen und die Polizei dazu rät, im Ernstfall eine Strafanzeige zu stellen, sind Kriminelle weiter bei dem Messengerdienst aktiv. Offenbar sind die Geldüberweisungen, die sie manchmal von ihren Opfern erhalten, das Risiko wert. Wir halten dich über die aktuellen Betrugsmaschen bei Whatsapp auf dem Laufenden.

Spionage-Software ein großes Problem

Mittwoch, 5. Februar 2025: Immer wieder versuchen Unbekannte, Zugriff auf Fremde Smartphones und auch Whatsapp-Chats zu bekommen. Dafür gibt es eine Software, mit der man schon nur mit der Apple-ID und dem Passwort das iCloud-Backup des Opfers ablesen kann, den Namen der Software werden wir nicht nennen. Hier mehr zu dem Thema.>>>

Neue Betrugsnachricht in Umlauf

Dienstag, 17. Dezember: Derzeit geht bei Whatsapp die folgende Nachricht um: „Der Beamte hat festgestellt, dass ihr Konto aufgrund illegaler Vorgänge gesperrt werden soll.“ Der jeweilige Nutzer wird dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Was diesen Betrugsversuch jedoch besonders tückisch macht, ist, dass diese Nachricht von derselben Rufnummer verschickt wird, die auch Whatsapp zum Versand seiner Bestätigungscodes verwendet und taucht somit im selben Chat auf. Wenn du eine Nachricht von dieser Nummer bekommst, solltest du sie also mehrfach überprüfen. Alle Infos dazu hier.>>>

Bei DIESEN Nachrichten solltest du stutzig werden

Montag, 21. Oktober: Mal wieder versuchen Betrüger über Whatsapp über Nachrichten an Daten oder Geld von arglosen Nutzern zu kommen. In diesem Fall wollen sie vorgaukeln, dass sie ein alter Bekannter des Opfers wären. Die Nachricht startet oft mit: Lange nichts von dir gehört“. Auffällig ist auch, dass die Nummern oft eine Vorwahl aus +60 (Malaysia) oder +65 (Singapur) haben. Bei solchen Nachrichten solltest du also besonders vorsichtig. Mehr zu dem Thema.>>>

Das steckt hinter dem neuen Symbol

Freitag, 4. Oktober: Viele Millionen Nutzer von Android-Smartphones haben ein neues Problem. Dabei handelt es sich um einen gefährlichen Trojaner namens „Necro“. Die Schadsoftware verbirgt sich in offiziellen und inoffiziellen App-Stores – und das in gefälschten Versionen beliebter Apps wie eben Whatsapp. Der Trojaner kann also persönliche Daten an Cyberkriminelle übermitteln, die erheblichen Schaden anrichten können. Die Verbrecher nutzen sogar Steganografie, verbergen also Informationen in einer Nachricht, ohne dass Außenstehende etwas davon bemerken. Sie verstecken die Schadsoftware in Bildern, umgehen so Virenscanner. Das erhöht die Gefahr zusätzlich, weil die Trojaner oft unentdeckt bleiben. User sollten also genau darauf achten, was sie im App Store herunterladen! Hier findest du weitere Infos zu dem Thema „Necro“.>>>

Über die aktuellen Betrugsmaschen bei dem Messenger weißt du nun Bescheid. Wir verraten dir aber auch noch, was du über die neuen Funktionen bei Whatsapp wissen musst.