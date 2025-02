Whatsapp: Nutzer komplett ahnungslos! Fremde lesen immer wieder deine Chats mit

Puh, faustdicke Überraschung für alle, die Whatsapp nutzen! Der beliebte Messenger wird weltweit von Millionen Usern genutzt. Textnachrichten, Bilder, Videos, Sprachmemos – zweifellos kann man Whatsapp als wichtigste App überhaupt bezeichnen. Bislang gilt die Meta-Software dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als recht sicher, wenn es darum geht, ob Dritte pikante Nachrichten oder sensible Geschäftsgeheimnisse mitlesen können.

Hacker haben es auch in der Tat recht schwer, Daten abzugreifen. Trotzdem lauert eine stille Gefahr, die fast kein Smartphone-User kennt. Und das geht sogar ganz ohne Hacker-Kenntnisse. Einmal kurz nicht aufgepasst, könnte man Chats bei Whatsapp ganz einfach ausspionieren!

Whatsapp: Nutzer ahnungslos! Fremde lesen deine Chats mit

Immer mehr käufliche Spionage-Dienste kann man im Internet kaufen. Hobby-Spione können auf einen Schlag sehen, was auf den Smartphones ihrer Ziele so abgeht. Darunter fallen auch die kompletten Chatverläufe bei Whatsapp. Außerdem kriegt man Zugriff auf verpasste, ausgehende oder eingehende Anrufe, Fotos, Termin-Kalender, Aufenthaltsorte und so weiter. Tatsächlich ist die Nachfrage bei solchen Diensten recht groß.

So gibt es eine Software, mit der man schon nur mit der Apple-ID und dem Passwort das iCloud-Backup des Opfers ablesen kann. In diesem Artikel wird bewusst darauf verzichtet, den Namen entsprechender Software anzugeben. Wenn die Zielperson im gleichen Haus wohnt, kann man Whatsapp ganz einfach abhören. Es braucht nur kurz das Handy des Opfers, um den QR-Code mit der Whatsapp-App am Bildschirm abzufotografieren. Danach kann man mit der Desktop-Version von Whatsapp in aller Seelenruhe „schnüffeln“.

Schutz vor Schnüffelei

Doch wie kann man sich effektiv vor solchen Attacken schützen? Man sollte wie so oft darauf achten, dass man Passwörter und Entsperrcodes nicht leichtfertig teilt. Zudem kann man immer wieder mal in den Einstellungen nachsehen, welche Geräte mit dem eigenen Whatsapp-Konto verknüpft sind. Wichtig aber zu wissen: Spionage ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern wird in Deutschland auch rechtlich geahndet. Täter riskieren eine hohe Geldstrafe.