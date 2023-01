Media Markt: Beliebter Service nur noch für bestimmte Kunden – DAS musst du wissen

Media-Markt-Kunden aufgepasst! Bis zuletzt bot der Elektromarkt – wie auch viele Konkurrenten aus der Branche – seinen Kunden einen praktischen Service an. Doch damit soll bald Schluss sein. Media Markt schränkt den Umfang seiner Dienstleistungen ein – demnach sollen nur noch ausgewählte Kunden davon profitieren können.

Die Rede ist vom sogenannten Preisversprechen. Bisher galt die Regel: Sollte ein Verbraucher das in der Filiale ausgestellte Produkt online günstiger finden, so muss Media Markt mit dem Preis des Online-Händlers mitgehen und dem Kunden einen Preisnachlass gewähren.

Media Markt schränkt Service ein

Doch auf dieses faire Angebot können interessierte Käufer bald nicht mehr hoffen – zumindest, wenn sie noch keine Kundenkarte des Elektro-Riesen haben. Wie aus dem Kleingedruckten auf einer Info-Seite des Unternehmens hervorgeht, möchte Media Markt diesen Service in Zukunft nämlich nur noch Kunden des eigenen „myMediaMarkt“-Programms zur Verfügung stellen.

Alle Interessenten müssen die Mitgliedskarte entweder physisch oder digital an der Kasse vorzeigen können, um bei Media Markt weiterhin auf das Preisversprechen zugreifen zu können. Doch auch dann gebe es noch ein paar Einschränkungen: So gelte der Preisnachlass nur, wenn die Vergleichsangebote auf Online-Portalen wie Amazon, Saturn und Co. zu finden oder bei einem „lokalen Wettbewerber im Umkreis von 30 km“ entdeckt worden sind. Sollte das Schnäppchen hingegen von Drittmarktplattformen wie zum Beispiel Ebay stammen, dann verneint Media Markt auch den Kunden des Treueprogramms den Preisnachlass.

Mitglieder bei Media Markt profitieren

Ob sich eine Mitgliedschaft wirklich lohnt, muss jeder Käufer letztendlich für sich selbst entscheiden. Allerdings winken „myMediaMarkt“-Mitgliedern laut Unternehmen neben dem Preisnachlass noch weitere Vorteile: Bei jedem Einkauf können Punkte gesammelt werden, die ab einer bestimmten Anzahl in Wertgutscheine umgetauscht werden können.