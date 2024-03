McDonald’s: Beliebte Aktion ist zurück! Doch viele Kunden blicken in die Röhre

Der Startschuss ist gefallen! McDonald’s holt eine altbekannte und beliebte Aktion zur Osterzeit zurück und versetzt die Kunden damit in Vorfreude. Sogar bis nach den Feiertagen können sie jetzt Coupons sammeln, einlösen und damit sparen.

Doch leider ist die Aktion in diesem Jahr nicht für alle Kunden gleichermaßen gedacht. Denn viele, die nicht über die Voraussetzungen dafür verfügen, können überhaupt nicht mitmachen.

+++ McDonald’s bringt neues Produkt auf den Markt – doch wer will DAS kaufen? +++

McDonald’s startet Ostercountdown

Endlich ist es wieder so weit: „Der Ostercountdown ist zurück“, verkündet McDonald’s freudig. Kunden können sich jetzt auf „viele abgefahrene Angebote“ freuen, teilt der Fastfood-Gigant mit. Seit dem 14. März (Donnerstag) bis zum 10. April können sie jeden Tag auf unterschiedliche Coupons zugreifen und sparen.

Auch noch interessant: McDonald’s mit neuem Service für Kunden – doch viele können ihn nicht nutzen

In 28 Tagen erwarten sie somit 28 Deals, aber auch noch mehr. Denn es steht zudem ein Gewinnspiel auf dem Programm. Das und einige Deals sind jedoch nicht für alle Kunden offen. Sie müssen dafür nämlich eine spezielle Voraussetzung erfüllen.

McDonald’s-Kunden brauchen die App

„Einige Deals und das Gewinnspiel sind nur für User verfügbar, die am MyMcDonald’s Bonusprogramm teilnehmen“, muss das Unternehmen davon ausgenommene Kunden enttäuschen. Und auch die Coupons sind nur für App-User verfügbar und auch nur, „solange der Vorrat reicht“.

Mehr News haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die Kunden müssen also nicht nur schnell sein, sondern auch die App nutzen und im besten Fall obendrein noch am Bonusprogramm teilnehmen. Andernfalls kommen sie gar nicht in den vollen Genuss der Vor-Ostern-Zeit bei McDonald’s.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Schade“, kann da ein Facebook-Nutzer den Beitrag des Unternehmens nur kommentieren.